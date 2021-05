Abp Skworc zapewnił, że Kościół sprzeciwi się handlowi w niedzielę i podziękował PKN Orlen

W niedzielę (30 maja) od rana na wzgórzu kalwaryjskim w Piekarach Śląskich zaczęli gromadzić się mężczyźni w ramach dorocznej pielgrzymki. Jak zauważył ks. Tomasz Wojtal na portalu katowice.gosc.pl: "z powodu pandemii w pielgrzymce może uczestniczyć tylko 10 tys. ludzi".

Jak podaje portal katowice.gosc.pl, "z piekarskiego wzgórza po raz kolejny wybrzmiały słowa: 'Niedziela jest Boża i nasza'".

Arcybiskup Wiktor Skworc zapewnił w swoim przesłaniu, że Kościół sprzeciwi się wszelkim próbom ominięcia zakazu handlu w niedziele. Zwracając się do uczestników pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium w Piekarach Śląskich, arcybiskup powiedział, że "polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy! Dzień Boga i człowieka". Hierarcha mówił, że "kwestia pracy w niedzielę jest sprawdzianem z solidarności z tymi, którzy pracują i z ich rodzinami".

- Siewcami pokoju społecznego nie są ci, którzy omijając ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, obowiązującą w pełni dopiero od wiosny 2020 roku, dążą - nawet wbrew praktyce zachodnich krajów europejskich - do otwarcia centrów handlowych w niedziele pod pretekstem świadczenia usług pocztowych - powiedział abp Skworc.

Abp Skworc: Dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej

Tvn24.pl podaje, że arcybiskup Skworc odniósł się nie tylko do kwestii wolnych niedziel. W swoim wystąpieniu dodał, że wiele sklepów i marketów obchodzi zakaz sprzedaży w niedzielę, dzięki umowie współpracy z firmą "Ruch", co pozwoliło na przekształcenie sklepów w tzw. placówki pocztowe. - Niemiecka sieć Kaufland już triumfalnie ogłosiła, że dołącza do firm handlowych, które wykorzystują furtkę o usługach pocztowych umożliwiającą sprzedaż również w niedziele niehandlowe. Za zachodnią granicą nie mogą handlować, niedziela jest chroniona konstytucją. U nas omijają prawo - powiedział duchowny.

To jednak nie wszystko - duchowny gorąco poprał działanie spółki PKN Orlen (która również jest właścicielem wspomnianego wcześniej "Ruchu"). - I tak, jak dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej, a dostrzegamy tę zmianę w lokalnym "Dzienniku Zachodnim", tak chcielibyśmy dziękować także za działania na rzecz wolnej od handlu niedzieli zgodne z polską racją stanu. A polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy. Dzień Boga i człowieka. Niedziela jest Boża i nasza - jak podaje "Gazeta Wyborcza", dodał podczas kazania arcybiskup.

Do słów arcybiskupa odniósł się były redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego" - Marek Twaróg. W swoim wpisie na Twitterze napisał: "Dziennika Zachodniego" Marek Twaróg. "Abp Skworc, którego krytykowaliśmy w DZ ["Dzienniku Zachodnim" - red.] za głupią i kłamliwą wystawę za publiczne pieniądze, zorganizowaną pod rękę z PiS-em (wystawę zwaną Panteonem Górnośląskim), ma swój dzień chwały".

Kazanie abp. Skworca skomentował również publicysta Tomasz Terlikowski: "Obrona świętości niedzieli, to jest temat na kazanie. Pochwały jednej z korporacji za zakup mediów to nie jest temat na kazanie. Ewangelia nic na ten temat nie mówi, w tej sprawie katolik może mieć swoje własne zdanie i zdaje się, że istnieją ważniejsze tematy dla Kościoła".

Abp Skworc: Z pandemii wychodzimy zwycięsko. Z utęsknieniem czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli zawiesić dyspensy

Katowicki metropolita w społecznym orędziu odniósł się także do okoliczności pandemii i zachęcił do szczepień. - Dzięki ogromnemu oddaniu, dzięki wyrzeczeniom, nakładom finansowym i współpracy wielu podmiotów, jako państwo i społeczeństwo z konfrontacji z pandemią wychodzimy zwycięsko - powiedział duchowny z Katowic.

W swoim wystąpieniu odniósł się do lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, który wspierał chorujących na koronawirusa. - Wszystkim tym, którzy byli i są na pierwszej linii frontu tej walki, dziękujemy - powiedział metropolita. Abp Skworc podziękował również rządzącym.

Nie możemy też nie dziękować rządzącym, którzy niosą ciężar odpowiedzialności i są zmuszeni podejmować niepopularne, choć ostatecznie służące zdrowiu, decyzje

- mówił arcybiskup.

Abp Skworc wyraził również nadzieję na zniesienia dyspensy od osobistego uczestnictwa we Mszach świętych. - Z utęsknieniem czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli zawiesić dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i radosną muzyką dzwonów znowu gromadzić wszystkich bez ograniczeń i wyjątków na sprawowanie uczty Pana w parafialnych wieczernikach - powiedział.