Episkopat podał datę wizyty polskich biskupów w Watykanie. Kościelnych hierarchów wezwał Franciszek

"W październiku br. polscy biskupi udadzą się do Watykanu z wizytą "ad limina Apostolorum" (dosł.: do progów Apostołów). Episkopat podzielony będzie na cztery grupy. Pierwsza z nich rozpocznie wizytę 4 października" - czytamy w sobotnim komunikacie Konferencji Episkopatu Polski.

Duchowni poinformowali, że w planach oprócz spotkania z papieżem Franciszkiem jest również m.in. pielgrzymka do grobów świętych Piotra i Pawła oraz celebracja Eucharystii w czterech bazylikach większych w Rzymie. Poprzednia taka wizyta odbyła się w lutym 2014 r.

Wizyta polskich biskupów w Watykanie

O tym, że biskupi jesienią pojadą do Rzymu, biuro prasowe KEP informowało już w połowie maja. Biskupi przedstawią papieżowi sprawozdania dotyczące swoich diecezji. Dziennik "Rzeczpospolita" informował przed kilkoma dniami, że papieżowi Franciszkowi miało zależeć na tym, by jak najszybciej spotkać się z duchownymi z Polski w związku z m.in. niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi zaniedbań w kwestii walki z pedofilią.

Kulisy pilnego zaproszenia polskich biskupów do Watykanu. "To wezwanie"

Jak twierdził watykański informator "Rzeczpospolitej", nie będzie to "zwyczajna wizyta, do której złożenia każdy biskup jest zobowiązany co kilka lat". - To ubrane w elegancką formę wezwanie - twierdzi rozmówca "Rz". Gazeta pisze też, że spotkanie organizowane jest "w trybie pilnym".

Według ustaleń dziennika wizyta miała odbyć się pierwotnie w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię niektóre spotkania przerwano, a inne przełożono. - Nie mówi się o przyjazdach biskupów z innych krajów, których wizyty zostały przełożone, i nagle wyskakują Polacy - mówił jeden z duchownych z Kongregacji ds. Biskupów.