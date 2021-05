Kolno. Młodzi ludzie chcą się szczepić przeciwko koronawirusowi. Lekarze wystąpili o dodatkowe dawki

Szczepienia w Kolnie cieszą się sporym zainteresowaniem. W powiecie kolneńskim na początku maja przez ponad tydzień nie zarejestrowano nawet jednego przypadku zakażenia koronawirusem.

Kolno. Chętnych na szczepienie jest więcej niż terminów - lekarze wystąpili z prośbą o kolejne dawki preparatów

W powiecie kolneńskim mieszka około trzech tysiąca osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia. W przyszłym tygodniu mają ruszyć szczepienia dla 16 i 17-latków, ale wszystkie miejsca są już zajęte. Do końca czerwca zajętych jest natomiast ok. 30 terminów.

- Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19. W ciągu ostatnich dni na szczepienie chciało się zapisać tak dużo młodych osób, że zabrakło wolnych terminów. Dlatego lekarze ze Szpitala Powiatowego w Kolnie pracujący w punkcie poprosili o dodatkowe szczepionki. I dzięki temu utworzyli dodatkowe dwa tysiące terminów, które można wykorzystać do końca czerwca w Punkcie Szczepień Powszechnych przy Hali Sportowej KOKiS - powiedział w rozmowie z Radio Nadzieja Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

Młodzi ludzie chcą się zaszczepić jak najszybciej. Powodem ma być m.in. wyjazd na wakacje

Lekarze z Kolna liczą, że niebawem zajętych będzie 100 proc. terminów, dlatego wystąpili o dodatkowe dawki szczepionek. Kolneński szpital ma otrzymać dwa tysiące dodatkowych preparatów Pfizera do wykorzystania w ciągu następnego miesiąca. Obecnie w powiecie zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest 35 proc. mieszkańców.

Jak podaje tvn24.pl, osoby między 16. a 18. rokiem życia chcą się zaszczepić, aby "mieć to jak najszybciej za sobą". Zależy im m.in. na tym, by bez obaw wyjechać w tym roku na wakacje lub spotkać się ze znajomymi. - Jeśli chodzi o pytania, to są to głównie pytania o, to kiedy można jak najszybciej się zaszczepić. Jaka to będzie data i która godzina - powiedział portalowi dr Maciej Lendzioszek ze Szpitala Ogólnego w Kolnie.