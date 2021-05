Bp Rakoczy ukarany przez Watykan za zaniedbania ws. "nadużyć seksualnych" popełnionych przez duchownych

"Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska - w następstwie formalnych zgłoszeń - przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich" - czytamy w komunikacie Archidiecezji Krakowskiej zamieszczonym na stronie internetowej.

Sprawa bp. Rakoczego. Watykan zakończył dochodzenie i ukarał duchownego

Biskup Tadeusz Rakoczy po przeprowadzonym dochodzeniu decyzją Stolicy Apostolskiej został ukarany za swoje zaniedbania. Podjęto wobec niego następujące decyzje:

zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;

nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;

zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;

wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej skomentował w mediach społecznościowych ksiądz Wojciech Lemański. Wiadomość o ukaraniu biskupa określił jako kolejny ważny komunikat w jego sprawie, który ukazuje, że papież Franciszek "uruchomił mechanizmy" oczyszczające Kościół.

"Jest uznanie winy. Są kościelne sankcje. A co najciekawsze - to komunikat archidiecezji krakowskiej. Tak, tej samej, w której rządy sprawuje abp Jędraszewski. Po roli odegranej kiedyś w sprawie abp. Paetza, chyba mało kto spodziewał się tutaj takiej skuteczności. A jednak papież Franciszek uruchomił mechanizmy, które oczyszczają Kościół. Również Kościół w Polsce. Pewien jestem, że do jesiennej wizyty biskupów u papieża Franciszka jeszcze przeczytamy kilka podobnych komunikatów" - napisał ks. Lemański.

Zarzuty wobec biskupa Rakoczego o zignorowanie doniesień ws. działań ks. Wodniaka

- Proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim [ks. Jan Wodniak] wykorzystał mnie kilkaset razy - ujawnił w zeszłym roku Janusz Szymik, cytowany przez "Wyborczą Bielsko-Biała".

Na początku lat 90. mężczyzna dwukrotnie zgłaszał nadużycia do przełożonego Wodniaka, którym był biskup Rakoczy. Duchowny przez lata nie podjął jednak żadnych działań w tej sprawie. - Będę się za pana modlił - miał wówczas usłyszeć od Rakoczego Szymik.

W marcu bieżącego roku komisja do spraw pedofilii "skierowała we własnym zakresie zawiadomienie i wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa" przez biskupa Rakoczego, który od 2013 roku jest na emeryturze. Zarzuty zostały skierowane również w stronę emerytowanego metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, obecnego biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla i biskupa pomocniczego tej diecezji Piotra Gregera. Czyn określony w przepisie art. 240 par. 1 k.k. mówi o "karalnym niezawiadomieniu o przestępstwie".