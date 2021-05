Ryszard Łukasik, admirał floty, nie żyje. "Odszedł wybitny oficer"

Informację o śmierci admirała Ryszarda Łukasika przekazała w mediach społecznościowych Marynarka Wojenna RP. "Odszedł wybitny oficer, niezwykle charyzmatyczny wychowawca wielu pokoleń marynarzy, zawsze służący pomocą oraz swoją wiedzą i doświadczeniem" - można przeczytać w poście.

Ryszard Łukasik nie żyje. "Spokojnej wachty Admirale!"

Ryszard Łukasik urodził się 15 października 1946 roku w Laskowicach-Jelczu. Służbę wojskową rozpoczął w 1964 r. W latach 1996-2003 był dowódcą Marynarki Wojennej RP. W czasie swojej kariery pełnił funkcję zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i obowiązki szefa BBN. Był profesorem wizytującym w Akademii Marynarki Wojennej.

"Odszedł dowódca, który dowodził Marynarką Wojenną w kluczowym dla jej powojennej historii okresie 1996-2003. Te lata to dla polskich sił morskich czas dostosowywania do standardów NATO, przebudowa i modernizacja floty, wejście do służby nowych okrętów, samolotów i śmigłowców, restrukturyzacja, a przede wszystkim członkostwo naszego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i rosnąca rola sił morskich w systemie obronnym państw NATO" - czytamy w poście.

Łukasik współtworzył krajowy system Poszukiwania i Ratowania Życia na Morzu. Był inicjatorem założenia Fundacji "O Dach dla Historii Marynarki Wojennej" i budowy Muzeum Marynarki Wojennej. Łukasik był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

"Admirał floty Ryszard Łukasik zawsze dbał o warunki służby marynarzy i warunki socjalne ich rodzin. Osobiście interesował się losem rodzin marynarzy, którzy odchodzili na wieczną wachtę oraz tych, którzy swoje zadania wypełniali poza granicami kraju. […] Spokojnej wachty Admirale! Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia" - podkreślono w komunikacie Marynarki Wojennej.

