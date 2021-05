Michał Cholewiński odchodzi z TVP do Polsat News. To on skrytykował na wizji orzeczenie TK

Z ustaleń portalu Press.pl wynika, że Michał Cholewiński ostatecznie żegna się z redakcją TVP Info. Ma rozpocząć pracę w Polsat News. Sam dziennikarz nie potwierdził jeszcze tych informacji.

Michał Cholewiński skrytykował orzeczenie TK w TVP i został zdegradowany

Cholewiński podpadł szefostwu TVP swoją rozmową z Jakubem Jałowiczorem z "Gościa Niedzielnego", która odbyła się w październiku w TVP Info. Skrytykował wówczas na antenie decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. Dziennikarz dziwił się, że TK zajął się nagle tą sprawą w momencie, gdy Polskę trawiła druga fala epidemii koronawirusa, a orzeczenie TK spowodowało wyjście na ulice i masowe protesty w całej Polsce.

- Ja nie rozumiem i to jest moje oświadczenie... Nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - mówił wówczas dziennikarz.

Po swojej wypowiedzi Cholewiński zniknął na dłuższy czas z ekranu, co nie umknęło uwadze internautów. Portal Wirtualne Media usiłował wówczas skontaktować się z biurem prasowym Telewizji Polskiej z pytaniami o nieobecność dziennikarza i jego żony. Odpowiedzi nie udało się jednak uzyskać.

TVP miało liczyć na to, że Cholewiński odejdzie

Zgodnie z ustaleniami Onetu szef TVP Jacek Kurski miał zdecydować o degradacji dziennikarza. Zarówno Cholewiński, jak i jego żona mieli otrzymać propozycję przeniesienia do TVP Polonia, a także zmniejszenia zarobków. Jak pisze portal, ekipa Kurskiego miała liczyć na to, że małżeństwo odejdzie z Telewizji Polskiej.

Michał Cholewiński razem ze swoją żoną Agatą Biały-Cholewińską prezentowali serwisy TVP Info. Od listopada przeniesiono ich do rezerwowej grupy dziennikarzy zajmujących się zabezpieczeniem ciągłości nadawania kanału w przypadku, gdyby w związku z epidemią koronawirusa praca w redakcji została sparaliżowana - informuje Press.pl. Małżeństwo było w tej grupie do końca grudnia, później oboje poszli na zwolnienia lekarskie.

Michał Cholewiński w 2016 roku zastąpił Macieja Orłosia w programie "Teleexpress". Wiosną 2017 roku do ramówki dołączyła również jego żona - Agata Biały-Cholewińska. Dziennikarza odsunięto od prowadzenia programu w 2019 roku za prywatne wypowiedzi, w których krytykował TVP za agresywne materiały poprzedzające śmierć Pawła Adamowicza. Wówczas zastąpił go Krzysztof Ziemiec.