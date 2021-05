Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka obcego. Gdzie szukać arkuszy po egzaminie? Kiedy wyniki?

W poprzednich dniach uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej zmierzyli się z j. polskim i matematyką.

Egzamin z języka obcego rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 90 minut. Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najchętniej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z niego podejdzie 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku, gdy uczeń z uzasadnionych przyczyn (zdrowotnych, zdarzenia losowego) nie może przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, napisze go w drugim terminie - 16-18 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy i gdzie zostaną zamieszczone arkusze?

Tak jak w poprzednich dniach, arkusze egzaminu z języków obcych zostaną zamieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych jeszcze w środę, około godz. 13:00.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca br. Wtedy też uczniowie uzyskają informację o swoich rezultatach, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają 9 lipca br.