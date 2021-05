Kraków. Licealiści rezygnują z lekcji religii. W niektórych szkołach to nawet kilkadziesiąt procent

Krakowski oddział Lewicy wysłał do 30 liceów w mieście ankiety dotyczące lekcji religii. Formularze wypełniło 20 szkół, a wyniki sondażu pokazują masowy spadek zainteresowania uczniów religią. Wyniki badania Lewicy przytacza "Gazeta Wyborcza" - wskazują one na to, że blisko połowa wszystkich krakowskich licealistów nie uczęszcza na katechezę.

Kraków. Spadek zainteresowania katechezą wśród licealistów. W jednej ze szkół z 60 do 6 proc.

Badanie przeprowadzone przez Lewicę pokazuje, że w wielu krakowskich liceach na zajęcia religii nie uczęszcza nawet kilkadziesiąt procent uczniów. Spadek zainteresowania lekcjami religii najlepiej widać na przykładzie XLIII LO im. Zofii Chrzanowskiej, gdzie cztery lata temu w katechezie uczestniczyło 60 proc. uczniów, a dzisiaj zaledwie 6 proc.

W X LO im. Komisji Edukacji Narodowej z lekcji religii zrezygnowało 51 proc. uczniów, a w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte 30 proc. W ciągu czterech ostatnich lat liczba uczniów, która zrezygnowała z katechezy w IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego wzrosła ponad dwukrotnie, a w XLIV LO im. Ks. Stanisława Konarskiego ponad sześciokrotnie.

Magda Dropek z krakowskiej Lewicy powiedziała w rozmowie z "Wyborczą", że za zwiększeniem liczby uczniów rezygnujących z lekcji religii stoją protesty ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. - Nie przez przypadek najwięcej było ich (rezygnacji - red.) w tym szkolnym roku. […] Młodzi ludzie, dla których różnorodność jest wartością, mają w sobie coraz więcej niezgody na indoktrynację i nękanie społeczności LGBT na podobnych lekcjach - podkreśliła.

Według badań Instytutu Statystki Kościoła Katolickiego odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w liceach w roku szkolnym 2018/19 wyniósł 80 proc. Oznacza to, że już trzy lata temu co piąty uczeń w skali całej Polski nie brał udziału w licealnej katechezie. Od tego czasu liczba uczniów rezygnujących z katechezy mogła wzrosnąć.

Abp Jędraszewski: Młodzi zatęsknią za swoim katechetą

O stosunku młodzieży do katechezy mówił w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Niedziela" abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Duchowny podkreślił, że Kościół będzie musiał znaleźć nowe sposoby na dotarcie do młodzieży, ponieważ "presja wywierana na nich, aby odeszli od Kościoła, od sakramentów, od tego, czym żyje Kościół, jest ogromna".

- Z powodu pandemii wiele więzów zostało naruszonych, m.in. także na skutek katechezy online. Myślę, że teraz ci młodzi zatęsknią za swoim katechetą, za swoim kościołem i powrócą. Powiem tak: Nie lękajcie się, jest jeszcze Pan Bóg nad nami - powiedział.

