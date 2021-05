Egzamin ósmoklasisty 2021 z matematyki. Gdzie szukać arkuszy po egzaminie? Kiedy wyniki?

We wtorek uczniowie pisali test z języka polskiego. W środę przyszedł czas na matematykę. Egzamin z tego przedmiotu rozpocznie się o 9:00 i potrwa 100 minut. Jutro o tej samej porze uczniowie przystąpią do egzaminów z języka obcego nowożytnego.

REKLAMA

W tym roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w oparciu o nowe, zawężone wymagania egzaminacyjne, ogłoszone w grudniu 2020 roku. Ma to związek z epidemią koronawirusa i wielomiesięczną nauką zdalną. Do udziału w egzaminie w 2021 roku zgłoszonych zostało ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku, gdy uczeń z uzasadnionych przyczyn (zdrowotnych, zdarzenia losowego) nie może przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to napisze go w drugim terminie - 16-18 czerwca br.

Nowy Ład w szkołach. Historia Polski XX i XXI ma się pojawić od 1 września

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy i gdzie pojawią się arkusze?

Arkusze egzaminu z matematyki zostaną zamieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych jeszcze w środę, około godz. 13:00. Podobnie będzie z arkuszami z jutrzejszego egzaminu z języka obcego.

Dyrektorka szkoły pijana w pracy, pijana za kółkiem. I nie daje się zwolnić

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Wtedy uczniowie uzyskają informację o swoich wynikach, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają 9 lipca br.