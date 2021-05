Pogoda. Burze, grad i wiatr do 90 km/h. Możliwe alerty IMGW dla sześciu województw

"Dziś na południowym wschodzie słonecznie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie i w centrum także z burzami. Na termometrach od 13 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h" - zapowiedział IMGW na Twitterze.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i gradem

W niektórych regionach w środę 26 maja aura zrobi się nieco groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Z prognozy zagrożeń wynika, że alerty mogą zostać wydane dla województw:

Pogoda na dziś - środa, 26 maja. Trochę słońca, trochę chmur

Opady mogą wynieść ok. 20-30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr powieje z prędkością ok. 70 kilometrów na godzinę w porywach do 90 km/h. W części kraju możemy spodziewać się również opadów gradu towarzyszących wyładowaniom. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem mają zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego (powiaty północne oraz centralne).

Prognozowana ilość opadów to 20-30 mm, lokalnie nawet 40 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością 70 km/h w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę 26 maja

W środę możemy spodziewać się większych przejaśnień, które będą przeplatały się z chmurami. Okresami spadnie przelotny deszcz, a miejscami zagrzmi. Maksymalna temperatura powietrza będzie utrzymywała się w przedziale od 14 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty.

Najzimniej w Gdańsku (maksymalnie 13 st. C), w Koszalinie, Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie 14-15 st. C. W Łomży, Warszawie, Częstochowie i Wrocławiu 17 st. C. Najwyższej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy Lublina, Krakowa oraz Rzeszowa - tam ok. 18-19 st. C.

"W południowo-wschodniej połowie Polski występować będzie na ogół korzystny wpływ pogody na organizm człowieka. Na pozostałym obszarze kraju początkowo przeważnie obojętne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia stopniowo od zachodu ulegać będą pogorszeniu do niekorzystnych" - zapowiadali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.