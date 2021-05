Jak ograniczyć ryzyko zaginięcia dziecka? Policja radzi, o czym trzeba pamiętać

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Każdego roku na terenie Unii Europejskiej zgłaszanych jest kilkaset tysięcy zaginięć dzieci. W naszym kraju tylko w zeszłym roku zgłoszono 2016 takich przypadków. 552 dzieci miało mniej niż 13 lat. Z tej okazji, a także w związku z nadchodzącym sezonem wakacyjnym, policja postanowiła zaapelować do rodziców i opiekunów, jak mogą zminimalizować ryzyko zaginięcia dziecka.

- Każdy rodzic może przygotować się na taką możliwość i zwiększyć prawdopodobieństwo szybkiego odnalezienia dziecka - tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka.

Jak uniknąć zaginięcia dziecka - policja radzi

Jak podaje Wydział Prewencji KWP w Łodzi, dzieci najczęściej gubią się w miejscach zbiorowego wypoczynku - między innymi na plażach, w parkach rozrywki, na basenach, w centrach handlowych, podczas imprez plenerowych. Dziecko powinno być więc od najmłodszych lat uczone dystansowania się od nieznajomych - powinno mieć świadomość, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, przyjmować od nich prezentów czy słodyczy, a tym bardziej wsiadać do ich samochodu, czy oddalać się w ich towarzystwie. Dziecko powinno także umieć głośno krzyczeć w sytuacji zagrożenia.

Rodzice powinni uczyć swoje dzieci od najmłodszych lat tego, jak nazywają się one same oraz ich rodzice. Powinny także znać swój adres zamieszkania i numer telefonu - co jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, gdy dzieci wyjeżdżają ze swoich miejscowości. Warto także, by dziecko miało przy sobie kartkę z tego typu informacjami.

Opiekunowie nie powinni straszyć swoich pociech policjantami, by dziecko miało świadomość, że w sytuacji zagrożenia lub gdy się zgubi, to właśnie do osoby umundurowanej powinno podejść w pierwszej kolejności. Rodzic od najmłodszych lat dziecka powinien uczyć go chodzenia za rękę i rozmawiać z nim na temat ewentualnych zagrożeń.

- Trzeba nauczyć dziecko rozpoznawać sytuacje groźne bez budzenia jego lęku, tłumaczyć jak ma się zachować w sytuacjach groźnych czy z osobami nieznajomym - mówi rzecznik Mariusz Ciarka.

Ubiór ma znaczenie - o czym pamiętać, by zminimalizować ryzyko zaginięcia dziecka?

Policja podkreśla, że nie bez znaczenia jest także ubiór dziecka - wykorzystywanie ubrań i dodatków o jaskrawych kolorach, ułatwi dostrzeżenie dziecka w tłumie. Dobrym pomysłem jest także wyposażenie go w wodoodporną, trudną do zgubienia opaskę zawierającą podstawowe dane na temat dziecka oraz numer telefonu do rodziców. Policja zwraca także uwagę na mnogość dostępnych obecnie gadżetów, jak chociażby multimedialne zegarki wyposażone w kamery i lokalizatory GPS, dzięki którym dziecko w prosty sposób skontaktuje się z opiekunem.

Na koniec warto zadbać o aktualne i wyraźne zdjęcie dziecka, które będziemy mieć przy sobie. Jeśli maluch ma jakieś znaki szczególne, także warto mieć ich zdjęcie. Policja przypomina także, że dzieci młodsze niż 7-letnie nie mogą bawić się czy przemieszczać bez nadzoru dorosłych, a ich opiekunowie nie mogą podczas zajmowania się dzieckiem znajdować się pod wpływem alkoholu.

A co jeśli dziecko zaginie?

W przypadkach zaginięć osób pomocna jest organizacja pozarządowa Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W przypadku zaginięcia dziecka nie trzeba czekać określonego czasu warto zrobić to, jak najszybciej. "Zabierz ze sobą aktualne zdjęcie dziecka. Przypomnij sobie, w co dokładnie ubrane było Twoje dziecko lub sprawdź, czego brakuje w jego garderobie. Przekaż policji wszystkie informacje, nawet te, które mogą wydawać się mało istotne bądź wstydliwe, np. związane z trudną sytuacją w domu. Ma to duże znaczenie dla organizacji i skuteczności poszukiwań" - radzi organizacja. W dalszej kolejności warto wykonać telefony do członków rodziny czy znajomych dziecka, przeszukać okolicę domu, sprawdzić sprzęt elektroniczny (telefon, komputer), a także wywiesić plakaty z wizerunkiem dziecka w miejscach publicznych.