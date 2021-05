Świebodzin. Kierowcy utworzyli "korytarz życia" na A2. Policja chwali za szybką i prawidłową reakcję

Korytarz życia umożliwił policji, straży i pogotowiu błyskawiczne dotarcie do miejsca zdarzenia. Szybkie działanie kierowców pochwalili funkcjonariusze.

Policja chwali kierowców. "Utworzyli wzorowy korytarz życia"

Do zdarzenia doszło na 84 kilometrze autostrady A2. Na pasie w kierunku Świecka, 44-letni kierowca ciężarówki spowodował kolizję z samochodem osobowym. Policjanci wskazali, jak ważne jest dla służb ratunkowych dotarcie do miejsca zdarzenia. "To jak szybko dotrzemy na miejsce, może zaważyć na ludzkim życiu. Po błyskawicznym dotarciu jesteśmy w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby nie dochodziło do kolejnych zdarzeń, a także udzielić niezbędnej pomocy dla poszkodowanych. Jest to istotne zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu. Tam też najciężej dojechać do miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc. Dlatego tak ważne jest tworzenie korytarza życia" - informują policjanci.

Pochwalili również kierowców, którzy w poniedziałek, 24 maja na autostradzie A2 utworzyli wzorowy korytarz życia, co umożliwiło błyskawiczne dotarcie na miejsce zdarzenia. "Bez względu na wszystko pamiętajmy, aby nie wjeżdżać w taki korytarz, ani nie wchodzić chcąc zaspokoić swoją ciekawość" - apelują policjanci. Zwracają również uwagę na to, jak niebezpieczne jest to zachowanie, oraz że utrudnia pracę służb, co może zagrażać życiu osób poszkodowanych.

Policja zatrzymała sprawcę. Kierowca ciężarówki był pod wpływem alkoholu

Jak poinformowała policja, badanie wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał ponad półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca został zatrzymany i spędził noc w policyjnej celi.

Mężczyźnie grozi kara więzienia do dwóch lat, pięć tysięcy obowiązkowej wpłaty na Fundusz Pomocy Osobom Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, kara grzywny oraz minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.