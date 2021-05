Kierowca karetki, który spowodował wypadek w Puszczykowie, usłyszał wyrok. Sąd skazał go na 4 lata

Kierowca karetki, który w 2019 roku spowodował wypadek na przejeździe kolejowym w Puszczykowie w Wielkopolsce, usłyszał wyrok. Sąd skazał go na cztery lata pozbawienia wolności, jednak to, czy Sebastian Stachowiak zostanie umieszczony w zakładzie karnym, zależy od tego, czy jego lekarz wyda na to zgodę. Mężczyzna w wyniku wypadku odniósł wiele obrażeń i przeszedł kilka operacji.

