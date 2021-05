Pogoda na dziś - środa, 26 maja. Trochę słońca, trochę chmur. Maksymalnie 19 stopni

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także prognozę zagrożeń pierwszego stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 7.30 w środę do 7.30 w czwartek.

Pogoda na środę 26 maja. W ciągu dnia niebo przysłonią gęste chmury

Środowy poranek w niemal całym kraju będzie słoneczny. Zachmurzenie przewidywane jest tylko w okolicach Suwałk oraz na zachodnim krańcu Polski. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, przez 9 st. C. w centrum, po 10-11 s. C. w rejonach wschodnich.

Szansa na słońce w ciągu dnia pojawi się w Koszalinie i Gdańsku oraz na wschodzie, południu i południowym zachodzie Polski. Nad pozostałą częścią kraju będą rozciągać się gęste chmury z możliwymi przelotnymi opady deszczu. Miejscami zagrzmi.

Wieczorem w centrum kraju powinno się nieco rozpogodzić.

Gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej

Najcieplej będzie w Rzeszowie, gdzie synoptycy przewidują maksymalnie 19 st. C. Na południu oraz wschodzie będzie najwyżej 17 st. C, a w centralnej części kraju 14-16 st. C. Najniższa temperatura spodziewana jest na zachodzie i północnym zachodzie: w Szczecinie i Gdańsku termometry wskażą 12 st. C., a w Koszalinie zaledwie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach może osiągać do 60 km/h. Barometry w Warszawie wskażą w południe 1017 hPa.

Warunki biometeorologiczne będą korzystne w Polsce południowo-wschodniej. W pozostałej części kraju biomet, początkowo obojętny, zacznie pogarszać się do niekorzystnego.