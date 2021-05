Iwona B., 51-letnia dyrektorka szkoły podstawowej w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), 19 maja przyszła do pracy pod wpływem alkoholu. Zauważył to jeden z rodziców i natychmiast zadzwonił po policję. Katarzyna Jasion, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w rozmowie z 24kurier.pl potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło ok. godz. 11.40.

Międzyzdroje. Dyrektorka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, później prowadziła auto

- Na miejsce skierowano patrol policji. Kobieta została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało 2 promile. Skierowano wniosek do sądu w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 70 paragraf 2 Kodeksu wykroczeń - przekazała rzeczniczka portalowi. Po przeprowadzonych czynnościach kobieta została zwolniona.

Tego samego dnia, po godz. 18, dyrektorka placówki wracała samochodem do domu. Zatrzymał ją patrol policji. I po raz kolejny przeprowadzono badanie stanu trzeźwości dyrektorki. Jak podaje TVN24, wynik pokazał już ponad dwa promile w wydychanym powietrzu. Kobiecie postawiono zarzuty, za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, będzie odpowiadała przed sądem. Policja zatrzymała również jej prawo jazdy.

Burmistrz nie może zwolnić dyrektorki. Kolejne kłopoty szkoły w Międzyzdrojach

Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek zapowiedział zwolnienie dyrektorki zaraz po tym, jak dostał potwierdzenie o postawieniu jej zarzutów. Na razie jest zawieszona w pełnionych obowiązkach. Aktualnie przebywa na L4, dlatego zwolnienie dyscyplinarne lub nałożenie kary nie jest możliwe.

- To jest pierwsza taka sytuacja, jakże dramatyczna dla nas wszystkich. Szczególnie że jesteśmy za pięć dwunasta, jeśli chodzi o egzaminy i teraz musimy się skupić na tym, żeby te przebiegały w jak najlepszych i najbardziej komfortowych warunkach dla dzieci. To jest nasz priorytet na nadchodzący tydzień - przekazał burmistrz.

Jak się okazuje, nie jest to jedyna w ostatnim czasie oburzająca sytuacja w szkole podstawowej w Międzyzdrojach. Portal kamienskie.info poinformował, że 22 maja do redakcji wpłynęła informacja, że jeden z uczniów miał zostać dwa dni wcześniej spoliczkowany przez nauczyciela. Rzeczniczka policji potwierdziła takie zgłoszenie. Według nieoficjalnych informacji chłopiec miał zostać uderzony trzykrotnie. Szkoła nie ustosunkowała się jeszcze do tych doniesień.