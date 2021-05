Pogoda na dziś - wtorek, 25 maja. Pogoda zdecydowanie się pogorszy

We wtorek pogoda zdecydowanie się pogorszy, a to za sprawą przemieszczającego się nad Polską chłodnego frontu atmosferycznego. Choć temperatura powietrza osiągnie w niektórych regionach nawet do 21 stopni, to będzie pochmurno, deszczowo, a miejscami mogą pojawić się burze.

