Jak ustaliła katowicka "Wyborcza", 11-letni Sebastian nie został zamordowany na terenie budowy domu 41-letniego mężczyzny. Sprawca miał powiedzieć śledczym, że po pomyłkowym porwaniu chłopca, przetrzymywał go co najmniej kilka godzin w innym miejscu i nie wiedział, co zrobić. Po rozmowie z Sebastianem mężczyzna postanowił, że go udusi.

Katowice. 41-letni Tomasz M. porwał Sebastiana "przez pomyłkę"

- Porywacz udusił Sebastiana dlatego, że ten powiedział mu, iż wie, jak on wygląda i będzie musiał o wszystkim powiedzieć mamie, bo nie wrócił na noc do domu. Po zabójstwie optyk wsadził ciało dziecka do samochodu i pojechał na budowę je zabetonować (...). Zabił go, bo bał się rozpoznania - mówi informator dziennika.

41-latek w rozmowie ze śledczymi przyznał, że w sobotę 22 maja chciał porwać dziewczynkę, ale przez przypadek wciągnął do samochodu chłopca, który miał nieco dłuższe włosy. Zatrzymany przekonywał policjantów, że nie wykorzystał swojej ofiary. Sam motyw porwania miał być prawdopodobnie seksualny.

W poniedziałek 24 maja 41-latek zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie ma usłyszeć zarzut zabójstwa 11-latka. Sprawcy grozi za to dożywotnie pozbawienie wolności. Prokurator zlecił też sekcję zwłok małego Sebastiana, która wykaże czas oraz mechanizm zgonu.

Katowice. 11-letni Sebastian nie żyje. Policja zatrzymała mężczyznę

Zginięcie 11-letniego Sebastiana. Sprawca był już w przeszłości notowany za znęcanie się i uprowadzenie rodzicielskie

11-letni Sebastian zaginął w sobotę 22 maja. O godzinie 22 oficer dyżurny policji w Katowicach otrzymał zgłoszenie od mamy chłopca. Kobieta powiedziała, że syn poszedł na pobliski plac zabaw i miał wrócić do domu o godzinie 19. Wysłał jej jednak SMS-a z pytaniem, czy może zostać na podwórku pół godziny dłużej, a mama się zgodziła. Chłopiec nie wrócił jednak do domu o ustalonej godzinie, a potem przestał logować się do sieci. Kobieta początkowo sama szukała 11-latka, później zawiadomiła już policję.

W poszukiwania chłopca zaangażowały się siły policji oraz straży pożarnej. Kilkadziesiąt osób przeczesało las na granicy Katowic i Sosnowca. Funkcjonariusze sprawdzili też wszystkich kolegów Sebastiana, jednak żaden z nich nie wiedział, co stało się z chłopcem. Równocześnie sprawdzony został monitoring miejski oraz nagrania z kamer sklepów, banków i stacji benzynowych. Na jednej z kamer zarejestrowano białe auto, które bardzo powoli poruszało się w okolicach miejsca zamieszkania 11-latka. Później inna kamera uchwyciła ten sam pojazd, który jechał już z dużą prędkością.

- To był jedyny punkt zaczepienia, jaki w tej sprawie mieliśmy. Nie było żadnego świadka, czy śladu pozostawionego na miejscu zaginięcia Sebastiana. Ruszyliśmy więc tropem auta - mówi dziennikarzom jeden z oficerów policji. Funkcjonariusze szybko ustalili, że auto należy do 41-letniego Tomasza M. Optyk z Sosnowca w przeszłości był notowany za znęcanie się i uprowadzenie rodzicielskie. Z urzędowej bazy danych dowiedzieli się, że buduje dom w Katowicach. Mężczyzna był zaskoczony wizytą śledczych i po krótkiej rozmowie przyznał się do porwania i zabójstwa chłopca.

Śmierć 11-letniego Sebastiana. Na monitoringu widać, że został uprowadzony