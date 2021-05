Pogoda na dziś - poniedziałek 24 maja. Maksymalnie 20 stopni i częściowe zachmurzenie

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegają przed możliwymi porannymi przymrozkami w województwach śląskim i małopolskim, lokalnie występującymi burzami w województwie pomorskim, a także burzami z gradem w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim oraz południowych i południowo-zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 7:30 w poniedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Synoptycy przewidują, że poniedziałkowy poranek będzie słoneczny w niemal całym kraju. Gęstsze chmury pojawią się tylko w okolicach Olsztyna, Koszalina, Kielc i Białegostoku. W ciągu dnia nad Polską przeważać będzie częściowe zachmurzenie.

Pogoda na poniedziałek 24 maja. Temperatura

Rano termometry w centrum wskażą 7-8 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie 9 st. C., a w Lublinie i Rzeszowie 10 st. C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 19-20 st. C. w południowo-zachodnich regionach, a w pozostałej części Polski utrzymywać się będzie w okolicach 17-18 st. C. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr, wiejący z południa i południowego wschodu, który może osiągnąć w porywach 40-50 km/h. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1021 hPa.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek będą korzystne lub neutralne. Biomet może pogorszyć się wieczorem w środkowej Polsce, na północy i południu do obojętnego, a na zachodzie kraju nawet do niekorzystnego.

Długoterminowa prognoza pogody na wakacje. IMGW: To lato będzie troszeczkę inne