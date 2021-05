Ostrzeżenia IMGW. Kolejny dzień z burzami oraz gradem. "Możliwe krótkotrwałe ulewy"

"Dziś burze możliwe będą na znacznym obszarze kraju. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi na obszarze od południowego zachodu po północny wschód. Burze rozwijać się będą głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych" - zapowiadał IMGW na Twitterze.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Silny, porywisty wiatr i ulewy

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najprawdopodobniej burze pojawią się w pasie od południowego zachodu, częściowo przez zachód oraz centrum (Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze) aż po północny wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskie (południowe i wschodnie powiaty),

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego.

Ponadto wydano również alert pierwszego stopnia przed burzami w województwie pomorskim. Ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 20 w niedzielę 23 maja. Całkowita wysokość opadów wyniesie maksymalnie 15-20 mm.

"Najsilniejszym burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru (do 70-80 km/h). Możliwe będą także krótkotrwałe ulewy (do 5-10/10 min, całkowita wysokość opadów do 15-20 mm), oraz opady drobnego gradu (miejscami obfite), a w niektórych przypadkach do 2 cm" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych.

Prognoza pogody na niedzielę 23 maja

W niedzielę Polska znalazła się w zasięgu niżu znad południowej Szwecji. Od Polesia aż po Śląsk przebiega strefa pofalowanego frontu, a z zachodu napływa polarne morskie powietrze. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami. Choć ostrzeżenia przed burzami wydano dla części województw, w całej Polsce możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.

Najzimniej w Zakopanem (13 stopni Celsjusza), w Jeleniej Górze, Suwałkach i Koszalinie 14 st. C, w Białymstoku i Łodzi 15 st. C. Odrobinkę cieplej w Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu (16 st. C). Najwyższą temperaturę odnotują mieszkańcy Krakowa, Rzeszowa i Lublina (17 st. C). Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty.

Warunki biometeorologiczne ulegną pogorszeniu i w całym kraju będą niekorzystne. Środowisko termiczne przeważnie odczuwane będzie jako chłodne. Okresami porywisty wiatr przyczyni się do obniżenia temperatury odczuwalnej, zwłaszcza w pasie nadmorskim.

