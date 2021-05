Prognoza pogody na tydzień [24-30 maja]. Umiarkowane temperatury i przelotne opady

Czy w najbliższym tygodniu maj choć na moment przywróci nam wiosnę?

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Od zachmurzenia po deszcze i burze

W poniedziałek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W przeważającej części kraju termometry wskażą 18-19 st. C. Chłodniej będzie tylko w Suwałkach i Lublinie i Rzeszowie - tam 17 st. na plusie. Najcieplej będzie na zachodzie Polski - w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu temperatura sięgnie 20 st. C. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr, który powieje z południa. W środku dnia ciśnienie w Warszawie wyniesie 1021 hPa.

Wtorek będzie deszczowy w całym kraju. Może zagrzmieć w Szczecinie i Zielonej Górze. Termometry pokażą od 15 st. C. w Olsztynie i Zielonej Górze, 16-17 st. w centrum. Najwyższej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy Rzeszowa - tam maksymalnie 21 st. Ze zmiennych kierunków wiał będzie umiarkowany oraz dosyć silny wiatr, osiągający w porywach do 40-60 km/h. Barometry w Warszawie wskażą w południe 1010 hPa.

Jakie będą wakacje 2021? Jaka pogoda latem? Prognoza długoterminowa IMGW

Pogoda na środę, czwartek i piątek. Czekają nas przelotne opady

W środę na zachodzie i w centrum kraju synoptycy przewidują przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C. w Szczecinie i Gdańsku, przez 17-18 st. w centrum, do 19 na południowym wschodzie. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa.

Prognozy na czwartek także zwiastują przelotny deszcz. Mieszkańcy zachodniej i centralnej części Polski zobaczą na termometrach 17-19 st. C. Najcieplej będzie na wschodzie: 21-22 st. w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, a także w Kielcach. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Barometry w Warszawie pokażą w południe 1012 hPa.

Piątek zapowiada się słonecznie, ale z niewielkim zachmurzeniem. Gęstsze chmury i opady deszczu pojawią się Krakowie. Temperatura wyniesie od 16-17 st. C. na zachodzie, przez 18 st. w centrum, po maksymalnie 19 st. na wschodzie Polski. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr dobiegający z zachodu i północnego zachodu. Barometry pokażą w południe 1018 hPa.

Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem w ośmiu województwach

Pogoda na weekend. Na termometrach maksymalnie 20 stopni

Podobna temperatura utrzyma się w weekend. Przeważnie wynosić będzie 17-18 st. C. na zachodzie, 18 st. C. w centrum kraju i do 19-20 st. C. na wschodzie. W sobotę spodziewane jest częściowe zachmurzenie nad większością Polski, natomiast w Zielonej Górze i Poznaniu zachmurzenie będzie mocniejsze. W Gdańsku należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Niedziela także będzie pochmurna. Ponadto, w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy pojawiać się będzie przelotny deszcz. Barometry w Warszawie pokażą w południe 1016 hPa.