IMGW ostrzega przed burzami. "Grad i silne porywy wiatru". Są ostrzeżenia dla ośmiu województw

"Dziś w wielu miejscach okresami popada, najmniej na zachodzie i południu. Wystąpią też burze z opadami do 20 mm. Temp. maksymalna od 14 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wysoko w górach dość silny i silny, w porywach do 90 km/h. W czasie burz porywy do 80 km/h" - zapowiadali synoptycy IMGW na Twitterze.

IMGW ostrzega przed burzami w przeważającej części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać na sobotę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Niebezpiecznych warunków atmosferycznych możemy spodziewać się w województwach:

We wszystkich regionach oprócz woj.: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego gwałtownym zjawiskom pogodowym towarzyszyć będą także opady gradu. Spadnie maksymalnie do 20 mm opadów. Miejscami, zwłaszcza podczas burz porywy wiatru osiągną nawet do 80 kilometrów na godzinę.

W sobotę Polska będzie znajdowała się w zasięgu niżu znad Morza Północnego. Front atmosferyczny będzie przemieszczał się z zachodu na wschód, czego efektem będzie napływ chłodniejszego powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

Środowisko termiczne w Polsce zmieni się na nieco chłodniejsze w porównaniu z poprzednią dobą, co niestety nie będzie wpływać pozytywnie na organizm człowieka. Warunki biometeorologiczne przez cały dzień będą raczej niekorzystne.

"Pochmurna, odczuwalnie na ogół chłodna pogoda z opadami deszczu i burzami przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Tylko wieczorem na południowym zachodzie warunki biometeorologicznie poprawią się do obojętnych" - zapowiadał instytut w mediach społecznościowych.