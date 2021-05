O. Rydzyk zaprasza młodych na Jasną Górę. "Mówią, że trwa pandemia, ale przecież trzeba żyć"

XXII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja odbędzie się na Jasnej Górze już w najbliższą sobotę 22 maja. Z apelem o liczne przybycie do Częstochowy wystąpił twórca i dyrektor toruńskiej rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk.

REKLAMA

- Początek o godzinie 17.30 na placu jasnogórskim. Rozesłanie po Apelu Jasnogórskim o godzinie 21.00. Mówią, że trwa pandemia, ale przecież trzeba żyć. Idziesz do sklepu, uprawiasz sport, idziesz do pracy, nie bój się kościoła i Jasnej Góry. Plac jasnogórski jest duży. Będziemy na wolnym powietrzu. Skończmy wreszcie ze strachem i straszeniem Kościołem. Przybywajcie prywatnymi pojazdami, pociągami i autobusami - zachęca redemptorysta.

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

- Przybywajcie! Nabierzmy u cudownej Jasnogórskiej Matki ducha, żeby żadne siły nie zdołały żadnego z Was, Młodzi Przyjaciele, zniszczyć. [...] Kochani, prosimy Was, komu zależy na młodych, niech zaprosi, zachęci, pomoże, by w sobotę Twoja koleżanka, kolega, siostra, brat, dziecko, wnuk, wnuczka przybyli do Matki Najświętszej. Skończmy z odkładaniem ważnych dla życia spraw na potem. Wszystko, co ważne, róbmy na wczoraj. Zacznijmy żyć, dobrze żyć! - zaapelował duchowny.

O. Rydzyk zachęcił do licznego udziału w pielgrzymce młodych na Jasną Górę. GIS wydał wytyczne dla pątników

W weekend jasnogórskie błonia odwiedzi nie tylko młodzież. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", w sobotę, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja, do Częstochowy dotrze Piesza Pielgrzymka Łowicka. Przed rokiem została ona zatrzymana w związku ze złamaniem restrykcji sanitarnych nałożonych przez rząd - wówczas, choć w marszu mogło uczestniczyć 50 osób, pielgrzymów było znacznie więcej.

Rząd ujawnił, ile przekazał TV Trwam na produkcję i emisję spotów

22 i 23 maja odbędzie się również 97. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia, jednak z uwagi na epidemię koronawirusa będzie w niej uczestniczyć ograniczona liczba osób. 23 maja na Jasną Górę przybędzie z kolei Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet.

Według rekomendacji dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, które Główny Inspektorat Sanitarny wydał 13 maja, w pielgrzymce powinno uczestniczyć do 300 osób, jednak do tego limitu nie wliczają się osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19.

"Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. [...] Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy w wytycznych GUS, który przypomina też, że pątnicy powinni zachować dwumetrową "bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących".