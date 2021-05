Uciekł z Argentyny, zmienił wygląd i ukrył się w Polsce. Zatrzymano 23-latka podejrzanego o pedofilię

Mężczyzna poszukiwany był przez Interpol na podstawie czerwonej noty za przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletnich. Aby uniknąć kary w swoim rodzimym kraju, wyjechał z Argentyny i ukrywał się na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz wideo Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany przez dolnośląskich "łowców głów"

23-latek z Argentyny podejrzany o przestępstwa seksualne. Ukrywał się w wielu krajach Europy

ENFAST to sieć policyjna, która zajmuje się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, w ramach międzynarodowej współpracy tej sieci, zatrzymali 23-letniego obcokrajowca. Mężczyzna podejrzany był o poważne przestępstwa seksualne. Poszukiwano go na terenie Argentyny oraz setki krajów współpracujących z Interpolem.

Mężczyzna, chcąc uniknąć kary za popełnione czyny, wyjechał z Argentyny i przez kilkanaście miesięcy ukrywał się w różnych krajach Europy.

"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego na podstawie czerwonej noty. Rozpoczęto ekstradycję

Argentyńscy funkcjonariusze zdobyli informacje, według których, poszukiwany mężczyzna miał znajdować się na terenie Polski. W sprawę natychmiast włączono Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dolnośląscy "łowcy głów" wykonali szereg czynności, dzięki którym już po kilkunastu godzinach od uzyskania pierwszej informacji w sprawie, ustalili miejsce pobytu 23-latka i dokonali jego zatrzymania - informuje policja.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna wielokrotnie zmieniał nie tylko miejsce zamieszkania, ale również swój wygląd. Na czas pobytu w Polsce wynajął mieszkanie, gdzie zamieszkiwał z innymi współlokatorami, podając się za zupełnie inną osobę.

23-latek sam stwierdził, że pomimo pobytu na innym kontynencie, 13 tys. km od swojego kraju, był czujny i zawsze oglądał się za siebie - poinformowali funkcjonariusze policji.

Po kilkunastu miesiącach ukrywania się przed organami ścigania, dzięki intensywnym i dynamicznym działaniom dolnośląskich "łowców głów", poszukiwany trafił do aresztu. W związku z rozpoczętą procedurą ekstradycyjną mężczyzna pozostaje do dyspozycji sądu.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.