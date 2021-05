Gdańsk. 14-letnia Weronika Kasprowicz zaginęła. Miała nawiązać znajomość z dorosłym mężczyzną

Zgodnie z informacjami policji, 14-letnia Weronika Kasprowicz wyszła z mieszkania w Gdańsku znajdującego się na dzielnicy Stogi w środę 19 maja ok. godz. 7.30. Od momentu opuszczenia domu nie skontaktowała się z rodzicami, a jej telefon pozostaje nieaktywny.

Gdańsk. Trwają poszukiwania 14-latki. Wyszła do szkoły, ale do niej nie dotarła

Poszukiwana ma 14 lat, ok. 160 centymetrów wzrostu, długie, czarne włosy oraz oczy koloru niebieskiego. W dniu zaginięcia miała na sobie granatowe spodnie dżinsowe, czarną bluzę z kapturem, czarne sportowe buty i czarny plecak.

Pierwsza informacja o zaginięciu pojawiła się późnym wieczorem w środę na profilu SOS Zaginięcia na Facebooku. "Weronika mieszka w miejscowości Gdańsk-Stogi. Dziś tj. 19.05.21 r. o godzinie 7.40 nastolatka wyszła do szkoły oddalonej kilka metrów od domu, niestety do niej nie dotarła i do chwili obecnej nie powróciła, ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Jej telefon jest nieaktywny" - alarmowano.

Na profilu poszukiwawczym zamieszczono także informację o tym, że nastolatka niedawno miała nawiązać znajomość z dorosłym mężczyzną pochodzącym z okolicy Żar w województwie lubuskim.

Gdańsk. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach nastolatki

"Wszystkie osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z policjantami z komisariatu przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku, za pośrednictwem tel. 47 741 34 22. Informacje można także przesłać na adres poczty elektronicznej: komendant.kp2@gd.policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apelowała policja.

O kontakt z policją prosił również profil poszukiwawczy SOS Zaginięcia na Facebooku. Jak przekazano, wszystkie informacje na temat miejsca pobytu zaginionej Weroniki Kasprowicz można przekazać policji lub bezpośrednio przez kontakt ze stroną, która gwarantuje anonimowość.