Pogoda na dziś - piątek, 21 maja. Będzie bardzo ciepło, ale mogą pojawić się burze

Synoptycy prognozują burze, które pojawią się głównie na wybrzeżu. W wielu regionach będzie kraju słonecznie i ciepło.

Pogoda na dziś. Blisko 30 stopni w Białymstoku

Najcieplej będzie w Białymstoku, gdzie termometry wskażą 28 stopni. Nieco mniej, bo 26 stopni będzie w Łodzi, a 25 stopni w Krakowie. 24 stopnie wskażą termometry w Olsztynie, Zielonej Górze, Rzeszowie i Kielcach. W Warszawie i Lublinie temperatura wyniesie około 23 stopni. 22 stopnie prognozowane są w Katowicach i Poznaniu, a także Szczecinie. Niższe temperatury wskażą termometry w Bydgoszczy - 20 stopni oraz 19 stopni we Wrocławiu i 17 stopni w Gdańsku.

Ciepło, ale burzowo. Gdzie IMGW zapowiada burzę?

Dziś niemal w całej Polsce będzie słonecznie. Przejściowe chmury pojawią się w województwie zachodniopomorskim, a całkowite zachmurzenie synoptycy prognozują w województwach małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Burze mogą pojawić się głównie w północnej i zachodniej Polsce. Największa intensywność burz będzie na wybrzeżu i tam możliwe są porywy wiatru do 90 km/h, opady deszczu do 15 milimetrów oraz lokalnie grad do 2 centymetrów. Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu z ośrodkiem nad Wielką Brytanią - informuje IMGW. W sobotę nie będzie już tak ciepło. Termometry wskażą jedynie od 14 do 18 stopni.

