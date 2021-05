OKO.press: Miliony zł z Narodowego Instytutu Wolności dla fundacji związanych z wiceprezesem Ordo Iuris

Narodowy Instytut Wolności (inna nazwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) to działająca przy Kancelarii Premiera jednostka, której zadaniem jest rozdzielanie pieniędzy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Powołano ją ustawą z 15 września 2017 roku, a na jej stronie czytamy: "Upraszczamy procedury tak, by nasze rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów. Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce"

Z ustaleń OKO.press wynika, że trzy fundacje związane z wiceprezesem skrajnie konserwatywnego Ordo Iuris, Tymoteuszem Zychem, od kilku lat pozyskują dotacje państwowe z NIW. Chodzi o Fundację Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego (Zych jest jej prezesem), Konfederację Inicjatyw Pozarządowych RP (Zych jest jej wiceprezesem) oraz Fundację Edukacja do Wartości (Zych jest jej prezesem).

Narodowy Instytut Wolności - dotacje na fundacje związane z prezesem Ordo Iuris. Śledztwo OKO.press

Co więcej, mimo pełnienia kierowniczych stanowisk w wymienionych fundacjach, sam Zych od 2018 roku jest członkiem 11-osobowej rady Narodowego Instytutu Wolności. I to właśnie w 2018 roku powołano do życia jedną z fundacji - Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Przez pierwsze półtora roku Ośrodek otrzymał także dotacje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierowanego jeszcze wtedy przez Jarosława Gowina) oraz od podlegającego ministrowi Piotrowi Glińskiemu Narodowego Centrum Kultury.

Zych będzie też rektorem powołanej przez Ordo Iuris uczelni - Collegium Intermarium, która ma zajmować się kształceniem konserwatywnych prawników. Obecność na jej inauguracji zapowiedzieli m.in. minister kultury Piotr Gliński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a także Andrzej Zybertowicz (doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy) oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Łącznie - jak podaje OKO.press - do wszystkich trzech fundacji związanych z wiceprezesem Ordo Iuris popłynęło z Narodowego Instytutu Wolności już 3 343 248 złotych (w dziewięciu grantach). To nie wszystko, bo niektóre wnioski są w trakcie rozpatrywania - fundacje już teraz ubiegają się o przyznanie kolejnych dofinansowań w kwocie 2 021 700 złotych. "O 300 000 złotych dofinansowania z NIW zabiega także powiązana z Ordo Iuris Fundacja na rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej" - podaje OKO.press.

Jednocześnie samo Ordo Iuris na swoich stronach podkreśla, że by skutecznie realizować swoje cele chce "pozostać całkowicie niezależne od władzy i publicznego finansowania".