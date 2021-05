Samolot z Wrocławia nagle zmienił kierunek lotu. Pisano, że "został porwany". MON: To ćwiczenia

Samolot, który w czwartek rano wystartował z lotniska we Wrocławiu, niespodziewanie zmienił kurs. Natychmiast odnotowały to zagraniczne media - m.in. brytyjski "Daily Express", który doniósł o możliwym "porwaniu samolotu". - To element ćwiczeń polegający na ćwiczebnym uprowadzeniu statku powietrznego - tłumaczy MON.

