Olsztyn. Bronili sędziego Pawła Juszczyszyna. Zostały wobec nich wszczęte postępowania dyscyplinarne

Sędziowie zostali wezwani przez Waldemara Ustaszewskiego, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce do złożenia wyjaśnień. Jak donosi portal oko.press, z pism, które otrzymali sędziowie, wynika, że sprawa o "nawoływanie Macieja Nawackiego (...) do popełnienia przestępstwa" jest już w toku.

- To jest klasyczny przykład procesu pokazowego - podkreślił cytowany przez TVN24 prof. Michał Romanowski, adwokat i pełnomocnik Pawła Juszczyszyna. Prawnik uważa, że takie postępowanie ma na celu zastraszyć sędziów.

Olsztyńskich sędziów może czekać postępowanie dyscyplinarne

- Zamiast ścigać prawdziwego złodzieja, wołamy "łapaj złodzieja" i atakujemy kogoś innego, najczęściej tego, co złożył doniesienie - zauważa Waldemar Żurek ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis" cytowany przez TVN24.

I dodaje, że olsztyńscy sędziowie, którzy popierali Pawła Juszczyszyna nawet po tym, jak nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna odsunęła go od orzekania i kiedy wrócił do pracy oraz gdy powrót ten jest teraz blokowany przez prezesa Nawackiego, są ścigani po to, "by na przyszłość osoby, które będą bronić prześladowanych sędziów, się zastanowiły, żeby się bały".

Nawacki zawiadamia prokuraturę ws. sędziego Juszczyszyna

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie podarł projekt uchwały

W lutym ubiegłego roku olsztyńscy sędziowie w czasie obrad Sądu Rejonowego odrzucili sprawozdanie roczne z działalności sądu za rok 2019, a sędzia Wojciech Krawczyk złożył wniosek formalny w imieniu 31 sędziów, w którym prosił o "rozszerzenie obrad o głosowanie nad uchwałą do zaniechania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków". Jednak projekt uchwały został podarty przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który uznał, to za "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania".

Za podarcie przez niego uchwały nie zostały wyciągnięte konsekwencję. Choć sprawa trafiła do prokuratury, to o jej działaniach nie pojawiło się wiele informacji.

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy sprawy sędziego Juszczyszyna i Bilińskiego

Prof. Michał Romanowski zauważył, że zachowanie Nawackiego "narusza wszelkie standardy, jakich można wymagać od przyzwoitego i kulturalnego człowieka". - A już nie wspominam o tym, że ta osoba jest sędzią i prezesem sądu rejonowego - dodał.