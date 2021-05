Gdańsk. Muzeum II Wojny Światowej przeprasza za skarpetki upamiętniające bitwę pod Monte Cassino

Zobacz wideo Gdańsk. Muzeum II Wojny Światowej "przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci" skarpetkami

Gdańskie muzeum postanowiło przypomnieć na swoim Facebooku o "szerokiej gamie gadżetów oraz akcesoriów inspirowanych czerwonymi makami z Monte Cassino", na które zaoferowało promocję. W ofercie znalazły się skarpetki, ale także power bank, krawat, zawieszka na bagaż, etui na okulary, etui na karty, etui na słuchawki czy kosmetyczka.

REKLAMA

"Muzeum II Wojny Światowej rozmienia na drobne pamięć o tysiącach polskich żołnierzy, którzy zginęli na Monte Cassino" - pisze Agnieszka Owczarek, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska na swoim profilu. "Teraz czerwone maki między innymi na skarpetkach z 20 proc. rabatem... Słów mi brak. Nie polecam" - dodaje.

"Zarabiać na śmierci polskich żołnierzy... Szef tej instytucji ma zostać nowym szefem IPN" - dodaje w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Szymon Jadczak. O rekomendacji dra Karola Nawrockiego na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pisaliśmy pod koniec kwietnia. Wniosek ten musi zaakceptować jeszcze Sejm i Senat.

Muzeum przeprasza "tych, którzy poczuli się urażeni" i wycofuje skarpetki

W opublikowanym na stronie muzeum oświadczeniu czytamy między innymi, że sklep muzealny zajmuje się prowadzeniem działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, a poprzez oferowane produkty "instytucja zwraca uwagę na historię najtragiczniejszego konfliktu w historii ludzkości, zachęca do jej poznania oraz promuje ją w przystępny sposób". W internetowym sklepiku instytucji skarpetek już nie ma, reszta gadżetów jednak została.

Muzeum II Wojny Światowej chwali się współpracą z Red is Bad. "Rozum odebrało?"

"W poszanowaniu otrzymanych krytycznych opinii dotyczących produktu promocyjnego zawierającego motyw maków, wpisującego się w popularną serię asortymentu 'Czerwone Maki na Monte Cassino', Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci, jak i informuje, że wycofało w/w produkt ze sklepu muzealnego" - pisze Hanna Mik-Samól, rzeczniczka prasowa muzeum. "Za pomocą tematycznych plakatów, materiałów szkolnych, przypinek czy kobiecej i męskiej linii asortymentu promowana jest wiedza o II wojnie światowej, inspirująca do dalszego zgłębiania tematu, jak i podkreślająca przywiązanie kupujących do historii. Każda zaproponowana przez Muzeum seria jest opatrzona rysem historycznym wprowadzającym do tematyki danego zagadnienia" - tłumaczy.

Gdańsk. Muzeum otrzymało baner ze Strajku Kobiet. Radny PiS oburzony