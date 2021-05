Pogoda na koniec maja. Fala "rześkich, atlantyckich mas powietrza" dotrze także do Polski

Prognoza pogody dla Europy nie jest zbyt optymistyczna. "Obecnie wróciliśmy do strefowej cyrkulacji powietrza, a do Europy Zachodniej i Centralnej spływa chłodne powietrze morskie z zachodu, znad Atlantyku" - wynika z analizy sytuacji pogodowej portalu fanipogody.pl Przemieszczanie się ośrodków niżowych nad Europą sprawi, że także do Polski napływać będą do rześkie, atlantyckie masy powietrza.

Duże ochłodzenie w Europie Zachodniej. Maj nie rozpieści pogodą

Do Europy Zachodniej zawita ochłodzenie. Niewykluczone, że w najbliższych dniach we Francji, Niemczech, czy na Wyspach Brytyjskich wystąpią poranne przymrozki. Mróz pojawi się także w Skandynawii i Alpach - informuje portal fanipogody.pl

Zdaniem autorów, mamy do czynienia z dużą anomalią temperatury na zachodzie i północy Europy. Zapowiadają, że w niektórych regionach kontynentu, temperatura będzie niższa od normy wieloletniej nawet o 10 stopni. Wskazują również, że to właśnie noc z 21 na 22 maja będzie najchłodniejsza w miesiącu. Temperatury we Francji, czy północnej Hiszpanii będą bliskie zeru nawet na terenach nizinnych. W Alpach i górach na granicy Francji i Hiszpanii pojawi się mróz - informują.

Pogoda w Polsce. W maju nie będzie przymrozków

Z modeli pogodowych wynika, że co prawda w Polsce w maju nie będzie już przymrozków, ale bardzo prawdopodobny jest znaczny spadek temperatury. Do piątku pogoda powinna być jeszcze całkiem słoneczna.

Od weekendu 23-24 maja pojawi się więcej chmur i opadów deszczu. Dodatkowo termometry będą pokazywać w nocy od 4 do 5 stopni, a lokalnie wartości te mogą być jeszcze niższe. W ciągu dnia będzie od 15 do 20 stopni, ale chłodne powietrze może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.