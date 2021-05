Żory. Samochód potrącił 12-latka na hulajnodze. Dziecko zostało zabrane do szpitala przez śmigłowiec

12-letni chłopiec wraz z kolegą znajdowali się na pasach na skrzyżowaniu drogi zwanej popularnie wiślanką z ulicą Zamkową w Żorach, gdy doszło do potrącenia jednego z nich. Uderzenie było tak silne, że chłopiec potrzebował natychmiastowej pomocy. Został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec LPR. Do wypadku doszło 18 maja przed godziną 16.

