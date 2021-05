IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Możliwe podtopienia

Sytuacja hydrologiczna na południu Polski staje się niebezpieczna, w wielu miejscach może dojść do podtopień. Synoptycy wydali właśnie ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku rzek i zlewni

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w województwie śląskim i małopolskim na rzece Mała Wisła od zb. Goczałkowice po ujście Przemszy. "W związku ze spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiornika Goczałkowice na Małej Wiśle w profilach Goczałkowice i Jawiszowice spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w profilu Bieruń Nowy zostanie przekroczony stan ostrzegawczy" - wyjaśniają synoptycy IMGW. Alert ma obowiązywać od 18 do 19 maja.

IMGW wydało alert pomarańczowy dla kilku zlewni położonych na południu kraju w województwach:

łódzkim: na stacji Mstów (Warta) oraz Kręciwik (Warta) przewidywane jest tam przekroczenie stanu ostrzegawczego z powodu spływu wód opadowych.

opolskim: w Krapkowicach i Ujściu Nysy Kłodzkiej przewidywane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alert obowiązuje od południa 18 maja do południa 19 maja.

opolskim i dolnośląskim: na rzece Odrze poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej według synoptyków lokalnie wzrastają wody do strefy wysokiej, z kolei w Brzegu oraz w Oławie prognozowane jest przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowiązuje od 17 do 19 maja.

małopolskim i świętokrzyskim: na Wiśle od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki. "W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach Karsy oraz Szczucin" - ostrzega IMGW i dodaje, że "w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie". Ostrzeżenia obowiązują od 18 do 19 maja.

małopolskim: na rzece Wiśle od ujścia Przemszy po ujście Dunajca w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej poziom wody może wzrosnąć do strefy stanów wysokich, a miejscami prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy po ujście Dunajca. Alert obowiązuje od 18 do 19 maja.

śląskim i świętokrzyskim: ostrzeżenie obowiązuje dla zlewni Pilicy, gdzie przewiduje się dalszy wzrost stanu wody w rzekach, z kolei w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej poziom wody będzie wzrastał przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Wydane ostrzeżenie obowiązuje od południa 18 maja do południa 19 maja.

śląskim: w związku ze spływem wód opadowych na stacji Mstów i Kręciwik prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Podobnie w zlewniach Przemszy, Brynicy, Małej Wisły oraz Soły. Ostrzeżenie według danych IMGW ma obowiązywać od 18 do 19 maja.

Co oznaczają zagrożenia drugiego i trzeciego stopnia?

Jak czytamy w komunikacie IMGW, alert pomarańczowy, (ostrzeżenie drugiego stopnia) wskazuje na to, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych". Z kolei alert czerwony (ostrzeżenie trzeciego stopnia) wskazuje, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych".

Prognoza pogody na środę

Według prognoz synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę będzie pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu, a po południu może zagrzmieć. "Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 15 mm oraz wiatr w porywach do 65 km/h" - czytamy w komunikacie instytutu. Temperatura maksymalna w Polsce będzie się wahać od 12 do 17 stopni. Najcieplej będzie w województwie śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.