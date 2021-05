Ze szczegółowymi wytycznymi GIS wydanymi przez GIS przed Bożym Ciałem (wypada w czwartek 3 czerwca) można zapoznać się tutaj. GIS poinformował w nich, że maksymalna liczba pielgrzymów na jednym wydarzeniu ma wynosić 300 osób. W limit ten nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

Pielgrzymki według zaleceń GIS. Kto może brać w nich udział?

W pielgrzymkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, nieprzebywające z innymi osobami na izolacji domowej oraz niemające kontaktu z osobami zakażonymi w czasie 10 dni przed pielgrzymką.

Informacje organizacyjne, takie jak data, liczba uczestników oraz planowana trasa, muszą być zgłoszone przez organizatora do właściwego urzędu wojewódzkiego, najpóźniej na 30 dni przed pielgrzymką.

Jeśli chodzi o zakwaterowanie pielgrzymów, GIS zaleca noclegi w namiotach bądź jednoosobowych pokojach. Namioty i pokoje wieloosobowe dopuszczalne są, o ile przebywają w nich pielgrzymujący razem członkowie rodzin.

"Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych" - informuje GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina też o zachowywaniu dwumetrowego dystansu, dezynfekcji rąk i powierzchni, oraz zaleca, by w miarę możliwości grupy pątników nie mieszały się ze sobą.

Objawy koronawirusa na pielgrzymce. Co wtedy?

"W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub wezwać transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos" - czytamy na stronie GIS.

Należy wówczas niezwłocznie powiadomić sanepid. Jeśli u pielgrzyma zostanie potwierdzona obecność koronawirusa, pozostali uczestnicy pielgrzymki zostaną poddani kwarantannie instytucjonalnej.