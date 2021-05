Skawina. Szkoła podała złą godzinę. Uczniowie nie przystąpili do matury Dyrektorka: Nastąpił ludzki błąd

Maturzyści ze Skawiny mieli przystąpić 17 maja o godzinie 9 do egzaminu na poziomie rozszerzonym z historii, jednak przez błąd na stronie internetowej placówki pojawili się w szkole z kilkugodzinnym spóźnieniem. Na stronie szkoły widniała bowiem informacja, że matura zaczyna się o 13.30, a nie o 9.00, jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przez błąd na stronie szkoły uczniowie ze Skawiny nie przystąpili do egzaminu maturalnego

O komentarz w tej sprawie portal Onet poprosił dyrektorkę placówki Krystynę Jędrzejczyk, która przyznała, że doszło do takiego zdarzenia, podkreśliła jednak, że tylko część uczniów, który mieli tego dnia zdawać egzamin z historii, do niego nie przystąpiła. Okazało się, że maturę z tego przedmiotu miało napisać czworo uczniów. Jeden z nich przyszedł na godzinę 9.00 i napisał egzamin, pozostała trójka do szkoły dotarła dopiero o 13.30.

Dyrektorka tłumaczyła, że termin egzaminu był dostępny na stronie CKE oraz w systemie, do którego uczniowie mają dostęp. Przyznała jednak, że zarówno na drzwiach szkoły, jak i na stronie internetowej pojawiła się pomyłka w harmonogramie maturalnym.

- Każda szkoła w dobie pandemii musi zrobić harmonogram, w którym wpisuje się szczegółowe procedury w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, kto, o której godzinie wchodzi na teren szkoły, na jaki egzamin itd. Tu rzeczywiście nastąpił ludzki błąd i została wpisana błędnie godzina 13.30 - tłumaczyła.

Uczniowie ze Skawiny napiszą egzamin maturalny z historii w innym terminie

O całej sprawie dowiedział się w poniedziałek dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz rodzice uczniów, którzy nie przystąpili do matury. - W obecności tych trzech uczniów ustaliliśmy, że będziemy za zgodą dyrektora wnioskować o dodatkowe terminy. Dziś złożyłam takie wnioski i zostały one w systemie zaakceptowane - przekazała Krystyna Jędrzejczyk.

Dodała, że "uczniowie dostali termin dodatkowy 16 czerwca. To jest taki sam termin dla wszystkich uczniów w Polsce. Dostaną świadectwa maturalne w normalnym terminie, będą mogli brać udział w rekrutacji na studia".

Matury 2021. Harmonogram

Do końca tegorocznych matur pozostał już tylko kilka dni.

Zobacz, jakie egzaminy czkają jeszcze na uczniów:

19 maja 2021 (środa)

godz. 9:00 - informatyka - pr

godz. 14:00 - język włoski – pr, dj

20 maja 2021 (czwartek)

godz. 9:00 - języki mniejszości narodowych - pp

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pp

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pr

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pr

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pr

godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych - pr

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pr

godz. 16:55 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych - pr

Od 19 do 21 maja odbędą się matury ustne z: