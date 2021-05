Jednym opryskiem doprowadził do śmierci 7,5 mln pszczół. Prokuratura: To katastrofa ekologiczna

Do Sądu Okręgowego w Świdnicy trafił akt oskarżenia wobec rolnika, który jednym toksycznym opryskiem doprowadził do śmierci 7,5 mln pszczół - podaje wałbrzyska redakcja "Gazety Wyborczej". Mężczyźnie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Zdarzenie z maja ubiegłego roku śledczy wprost nazywają katastrofą ekologiczną.

