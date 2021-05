Protest zorganizowany przez Organizację Międzyzakładową Operatorów Numerów Alarmowych rozpoczął się o godz. 12 przed budynkiem Sejmu. Na transparentach pojawiły się takie hasła jak: "W nocy, niedzielę i święta, lecz nikt o nas nie pamięta", "Ciężka praca, niska płaca", "Satysfakcją rodziny nie wykarmię" czy "Najwyższa pora wysłuchać operatora".

Sejm / manifestacja pracowników numerów alarmowych

Protest operatorów numerów alarmowych. Dworczyka zapytano, czy porozmawia z uczestnikami manifestacji

Później manifestacja przeniosła się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Użyto też syren alarmowych. W tym samym czasie na Alejach Ujazdowskich z dziennikarzami spotkał się szef KPRM Michał Dworczyk. Choć briefing dotyczył Narodowego Programu Szczepień, dziennikarze zapytali Dworczyka, czy zamierza porozmawiać z operatorami numerów alarmowych, którzy zaledwie kilka metrów dalej skandowali: "Protestujemy!". Używano też syren alarmowych.

- Jeśli chodzi o oczekiwania finansowe różnych grup pracowników, jesteśmy gotowi do rozmowy. Muszą być natomiast odpowiednie warunki do prowadzenia dialogu - odpowiedział szef kancelarii premiera.

"Domagamy się podjęcia dialogu z naszą grupą zawodową"

Operatorzy numerów alarmowych zatrudnieni są w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Tych w całym kraju działa 17 - po jednym w każdym województwie oraz dodatkowe w Radomiu. Jak możemy przeczytać na stronie protest112.pl, w 2019 r. wszystkich centrach zatrudnionych było 1 101 osób, które odebrały łącznie 22 274 931 połączeń kierowanych na numery alarmowe.

Jak wskazują organizatorzy protestu, wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w ustawie o Systemie Powiadamiania Ratunkowego oraz rozporządzeniach do tego aktu prawnego "nie poprawiają w żaden sposób zgłaszanych w ostatnich latach problemów systemu", oraz sytuacji ich grupy zawodowej.

"Brak perspektyw zawodowych, niskie wynagrodzenie, niewspółmierne do charakteru wykonywanej pracy i odpowiedzialności, powodują ogromną rotację wśród pracowników oraz zniechęcają potencjalnych kandydatów do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Operatora. Obecne braki kadrowe prowadzą do niewydolności w obsłudze zgłoszeń na terenie większości województw" - tłumaczą operatorzy.

"Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji przypominamy, że Centra Powiadamiania Ratunkowego to OPERATORZY NUMERÓW ALARMOWYCH. Brak wsparcia naszej grupy zawodowej oraz pomijanie przez MSWiA zgłaszanych problemów może w najbliższej przyszłości doprowadzić do paraliżu Systemu Powiadamiania Ratunkowego" - dodają.

Pracownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego domagają się podjęcia dialogu z ich grupą zawodową "w celu stworzenia przepisów, które zabezpieczą sprawne funkcjonowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego", a także wprowadzenia zmian prawnych pozwalających na "realną poprawę" w funkcjonowaniu CPR-ów. Wśród postulatów znalazł się jeszcze ten dotyczący wzrostu wynagrodzenia zasadniczego operatorów (w tym wzrostu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nocnych i święta).

Operatorzy żądają również:

zmian mających na celu poprawę działania Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego,

zmian prawnych umożliwiających operatorom równą szansę awansu i rozwoju zawodowego,

zmian prawnych w rozporządzeniach dotyczących oceny pracy operatorów,,

zmian prawnych zapewniających dodatkowy urlop wypoczynkowy po przepracowaniu min. 5 lat na stanowisku Operatora Numerów Alarmowych, Starszego Operatora Numerów Alarmowych, Koordynatora oraz Trenera,

równego traktowania Operatorów Numerów Alarmowych w całym kraju,

objęcia operatorów dodatkowym wynagrodzeniem z tytułu realizowania na polecenie MSWiA, oraz pracodawców dodatkowych obowiązków w związku z sytuacją epidemiologiczną,

zapewnienia obsady osobowej w poszczególnych centrach, umożliwiającej obsługę zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe na terenie województwa.