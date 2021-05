Onet: Oskarżenia o mobbing w małopolskich Lasach Państwowych. "Zaczęłam być traktowana jak trędowata"

Onet informuje, że w styczniu do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska trafiło pismo ze skargą na dyrektora Jana Kosiorowskiego. Miała je złożyć jedna z pracownic małopolskich lasów. Reakcją na pismo jest zarządzenie kontroli w jednostce. Jednak za powołanie i funkcjonowanie komisji antymobbingowej ma odpowiadać zastępca dyrektora Kosiorowskiego. Przedstawiciele MKiŚ odpowiadają, że nie widzą nic złego w tym, że działania dyrektora ma oceniać jego współpracownik.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzecia kadencja dla PiS-u. Czy to realny scenariusz?

Mobbing w Lasach Państwowych? "Kosiorowski zapowiedział wszystkim, że mają ze mną nie rozmawiać"

Pierwsza skarga na Kosiorowskiego wpłynęła do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych już w 2016 r. Jedna z jego pracownic zarzucała mu mobbing. Kobieta wspomina, że praca w małopolskich Lasach Państwowych była najgorszym okresem w jej życiu. Dyrektor Kosiorowski miał nazywać ją "ruską suką" oraz grozić jej, że zajmą się nią "ludzie Ziobry".

Prokuratura: Zarzuty i areszt za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu

Na zachowanie Kosiorowskiego mieli się również skarżyć inni pracownicy jego jednostki, ale również pracownicy nadleśnictw, które wizytował. Dyrektor miał krzyczeć i używać obraźliwych słów. Wielu leśników miało być skazanych na ostracyzm. - Kosiorowski zapowiedział wszystkim, że mają ze mną nie rozmawiać. Mijałam na korytarzu ludzi, z którymi jeszcze do niedawna rozmawiałam i żartowałam. Z dnia na dzień zaczęłam być traktowana jak trędowata - powiedziała Onetowi jedna z pracownic.

Jeszcze w 2016 r. dyrekcja LP zarządziła kontrolę w jednostce podległej Kosiorowskiemu. Dyrektor miał wówczas zwołać zebranie swoich pracowników i powiedzieć: "jeśli ktoś słyszał, że nazwałem pewną kobietę z biura ruską suką, to proszę iść do pokoju 309 i zeznać to u pana inspektora".

Jednym z trzech kontrolerów w jednostce podległej Kosiorowskiemu był inspektor Krystian Nowak. Dyrektor Kosiorowski powiedział w rozmowie z Onetem, że to jego znajomy od 30 lat. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem kontroli, Kosiorowski mianował syna Krystiana Nowaka szefem Nadleśnictwa Niepołomice. Dyrektor twierdzi, że nominacja dla syna inspektora jest zwykłym przypadkiem.

Policja zatrzymała mężczyznę, który sam protestował na placu Zamkowym

Leśnicy mieli być proszeni o "dobrowolny" przyjazd na polityczne uroczystości

Dyrektor Kosiorowski miał konsekwentnie budować wizerunek człowieka posiadającego polityczne koneksje. - Twierdził, że ma w kieszeni premier Beatę Szydło, ministra Zbigniewa Ziobro, marszałka Marka Kuchcińskiego i wiele innych osób. Opowiadał, że jeździ do ojca Rydzyka i tam zapadają najważniejsze dla państwa ustalenia, oraz że ma jego całkowite poparcie - powiedział jeden z informatorów portalu.

Kosiorowski zatrudnił córkę posłanki PiS Barbary Bartuś w RDLP w Krakowie, tłumacząc, że "akurat była pod ręką". W 2020 r. zrobiło się o nim głośno, kiedy wynajął teściowi syna Beaty Szydło gajówkę. Jedną z osób uprawnionych do korzystania z niej był także syn byłej premier, a miesięczna opłata za wynajęcie całego budynku, budynków gospodarczych i garaży wynosiła zaledwie 388 zł.

Pracownicy podlegli Kosiorowskiemu mieli być również zmuszani do brania udziału w wydarzeniach związanych z obecną władzą. Leśnicy musieli pojawiać się na miesięcznicach smoleńskich, na manifestacjach popierających wycinkę w Puszczy Białowieskiej oraz uroczystościach związanych z Żołnierzami Wyklętymi. Część leśników miała brać udział w uroczystościach w ramach delegacji, a część miała być proszona o "dobrowolny" przyjazd.