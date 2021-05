Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed ulewnym deszczem i groźnymi burzami z gradem

"Dziś pochmurnie. Lokalnie burze z opadami do 20 mm. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce deszcz o natężeniu umiarkowanym - prognozowana wysokość opadów do 25 mm. W Tatrach deszcz przechodzący w śnieg. Temperatura maks. od 10 st. C do 22 st. C. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h" - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

REKLAMA

Pogoda. Alerty pogodowe przed ulewnym deszczem

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego (powiaty: dąbrowski, tarnowski, Tarnów, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki).

W województwie śląskim alerty będą ważne od godziny 7.00 w poniedziałek do 9.00 we wtorek. Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu to ok. 30-50 mm.

W pozostałych regionach ostrzeżenia będą ważne od godziny 18.00 w poniedziałek do 14.00 we wtorek. Opady deszczu będą miały natężenie umiarkowane, okresami silne z całkowitą sumą opadów od 30 do 50 mm.

Pogoda na dziś - poniedziałek, 17 maja. Będzie deszczowo i pochmurnie

Pogoda. W poniedziałek w kraju mogą pojawić się również burze

Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że groźne burze z gradem mogą pojawić się w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części warmińsko-mazurskiego i północno-zachodnich regionach mazowieckiego. Lokalnie spadnie do 20 mm opadów, a porywy wiatru podczas burz osiągną do 70 kilometrów na godzinę.

Choć nad niemal całym krajem w poniedziałek utrzymywać się będzie zachmurzenie, temperatura powietrza będzie stosunkowo wysoka. Najwyższych wskazań na termometrach można spodziewać się we wschodniej części Polski - w Białymstoku i Lublinie nawet 21 stopni Celsjusza. Na zachodzie nieco chłodniej - w Poznaniu i Katowicach 16 st. C, a w Zielonej Górze i Wrocławiu zaledwie 15 stopni.

Prognoza pogody na tydzień 17-23 maja. Synoptycy przewidują ochłodzenie

"Jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych dni? W nadchodzącym tygodniu będzie zmienne zachmurzenie, wystąpią przelotne opady deszczu i lokalne burze. Burzom towarzyszyć będzie wiatr osiągający w porywach do 70 km/h" - zapowiadali pogodę na najbliższy tydzień synoptycy IMGW w mediach społecznościowych.