Pogoda na dziś - wtorek, 18 maja. Przed nami kolejne burze. W Tatrach może spaść śnieg

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że wtorek 18 maja będzie kolejnym dniem opadów. W całym kraju zachmurzenie będzie duże, a deszcz spadnie prawie we wszystkich regionach, z wyjątkiem województwa pomorskiego. Meteorolodzy prognozują także burze - zagrzmi w Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. W górach może spaść śnieg.

"Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Na południowym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym oraz silnym i tu prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda na wtorek 18 maja. Na termometrach do 20 stopni, zawieje silny wiatr

Wtorek 18 maja będzie dniem stosunkowo ciepłym. Najwyższą temperaturę odnotujemy w Białymstoku, gdzie termometry wskażą do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodnej będzie w Suwałkach (tam 19 stopni) oraz Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze (po 17 stopni). W Warszawie, Opolu i Poznaniu termometry wskażą maksymalnie 16 stopni, w Toruniu, Łodzi, Lublinie, Krakowie i Wrocławiu 15 stopni, z kolei w Kielcach i Rzeszowie - do 14 stopni. Najzimniej będzie w Katowicach, gdzie w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Na temperaturę odczuwalną będzie miał wpływ wiatr.

"Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach do 70 km/h; w Tatrach zamiecie i zawieje śnieżne" - informuje IMGW.