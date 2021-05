IMGW alarmuje nt. możliwych podtopień. Po ulewach rzeki mogą osiągać poziom ostrzegawczy

Zobacz wideo Prognoza długoterminowa IMGW. Jaka pogoda w wakacje?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach południowo-wschodniej części Polski. Ostrzeżenie pierwszego - najniższego - stopnia wydano dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wschodniej części województwa śląskiego.

Wcześniej IMGW ostrzegało przed silnymi burzami w regionie. Według prognoz w niedzielę pojawią się burze, którym miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu, nawet do 25 milimetrów, oraz silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może też padać grad.

Wyższego poziomu wody można się spodziewać w dorzeczu Wisły - między innymi na Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Wisłoce oraz Wieprzu i Kamiennej. Wyższy będzie też poziom Bugu w lubelskim. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych niektóre rzeki mogą osiągnąć poziom ostrzegawczy. Może też dojść do lokalnych podtopień.

Jak informowano po południu, burze występują na linii Elbląg - Działdowo - Mława - Warszawa - Kazimierz nad Wisłą (tworzą one struktury liniowe) oraz na Dolnym Śląsku, Podlasiu i w okolicach Zamościa. Towarzyszą im opady deszczu o szacowanym natężeniu 10-15 mm/h - podał IMGW.

Podtopienia na południu Polski

W niektórych regionach już doszło do podtopień. Dziennikarka Radia ZET Daria Klimza napisła, że "śląskie gminy, w których doszło do powodzi, liczą straty. Zamierzają zwrócić się o pomoc z budżetu państwa. W samej tylko Lubomii ucierpiało co najmniej pół tysiąca gospodarstw".

Do godziny 15 obowiązywało też ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Odrze. Odrą środkową poniżej Oławy przemieszcza się wezbranie opadowe. Prognozowane są wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego na stacjach: Trestno, Ścinawa, Głogów i Cigacice.

Po południu dla lubuskiego odcinka Odry wydane zostało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. W Nietkowie i Cigacicach prognozowane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Prognoza na najbliższy tydzień - bez upałów, raczej mokro

Po tygodniu wysokiej temperatury i słońca kolejne dni zapowiadają się raczej chłodno i deszczowo.

Co najmniej do piątku w całej Polsce mogą pojawiać się opady deszczu i burze. Temperatura wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza w ciągu dnia i około 8-10 stopni w nocy.