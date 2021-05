Pogoda na dziś - poniedziałek 17 maja. Będzie deszczowo i pochmurnie, ale zza chmur wyjdzie słońce

Po pochmurnym i deszczowym weekendzie większość z nas marzy o słonecznym tygodniu. Czy tak będzie? Pogoda na poniedziałek wygląda raczej optymistycznie - nie zabraknie opadów, ale w niektórych częściach kraju pojawi się słońce.

REKLAMA

Zobacz wideo Prognoza długoterminowa IMGW. Jaka pogoda w wakacje?

Temperatura w Polsce. Nawet do 21 stopni na wschodzie kraju

Choć spore zachmurzenie nie będzie na to wskazywać, w poniedziałek 17 maja będzie dość ciepło. Najwięcej stopni wskażą termometry na zachodzie kraju - w Białymstoku i Lublinie będzie do nawet 21 stopni. W Rzeszowie, Kielcach, Warszawie i Olsztynie będzie 20 stopni Celsjusza, w Krakowie maksymalnie 19 stopni.

Prognoza pogody - poniedziałek, 17 maja gazeta.pl

W Łodzi, Bydgoszczy oraz Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, w Szczecinie 17 stopni. Najchłodniej będzie na południowym zachodnie Polski. W Zielonej Górze i Wrocławiu będzie jedynie 15 stopni, a w Poznaniu i Katowicach - 16 stopni.

Pogoda na poniedziałek 17 maja. Czasem słońce, czasem deszcz

Początek tygodnia zapowiada się dość deszczowo. W całym kraju pojawią się chmury, zza których niekiedy wyjdzie słońce. Synoptycy przewidują, że na północnym zachodzie kraju, a w szczególności w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim i lubuskim, prócz deszczu pojawią się także burze. Padać będzie wszędzie poza trzema województwami - mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Tam można spodziewać się dziś słońca wyłaniającego się zza chmur.

Co z resztą kraju? Na południu przewidywane są spore opady deszczu. W województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim można spodziewać się po południu (ok. godziny 16:00) intensywnych opadów deszczu. W okolicy Katowic padać będzie już od 10 rano. Wiatr w całym kraju będzie umiarkowany, dochodzący maksymalnie do 20 km/h.