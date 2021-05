Lekarze nie mogą wystawiać e-recept. Trwają prace nad usunięciem awarii systemu

Zobacz wideo E-recepty prawie wyeliminowały papierowe druki. Według ekspertów wrażliwe dane pacjentów są w pełni bezpieczne

Trwa awaria aplikacji gabinet.gov.pl, przez co mogą występować problemy z wystawianiem i realizacją recept. Dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek dowiedział się, że w sobotę 15 maja lekarze pracujący w systemie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieli problem z wybraniem nazwy leku w systemie. W niedzielę natomiast wystąpił problem z wyborem typu opakowania. To może być duży problem dla pacjentów, którzy udali się do lekarza z nagłym problemem.

Awaria systemu do wystawiania elektronicznych recept

W wyniku awarii systemu lekarze mogą wystawiać recepty tylko w sposób tradycyjny. Niektórzy pacjenci skarżą się jednak, że zostali odprawieni z niczym. Nie każdy lekarz dysponuje bowiem bloczkiem recept, a wielu pacjentów kontaktuje się z medykami zdalnie, w ramach teleporady. Rzecznik resortu przekazał dziennikarzowi, że zajmujące się systemem Centrum e-Zdrowia pracuje nad przywróceniem wszystkich funkcjonalności.

Dzięki e-receptom pacjent może wykupić tylko część przepisanych leków bez potrzeby dokonywania kolejnego odpisu i nie tracąc przy tym refundacji. Każdy z przepisanych preparatów może zakupić w innej z aptek. Elektroniczna recepta to także odpowiedź na problemy nieczytelnych zapisów czy ryzyka zgubienia druczku, ponieważ dokumenty zapisują się na Internetowym Koncie Pacjenta. E-recepta to także rozwiązanie znacząco ułatwiające przyjmowanie leków w dobie pandemii. Można ją bowiem zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie lekarskim.

Aby odbierać e-recepty za pośrednictwem e-maila lub wiadomości SMS wystarczy zalogować się na IKP, a następnie w zakładce "Moje konto" wybrać rodzaj powiadomień. E-recepta na antybiotyk ważna jest przez 7 dni, a w przypadku preparatów immunologicznych 120 dni. Pozostałe recepty ważne są natomiast 30 dni. Możliwe jednak, że w przypadku leków na choroby przewlekłe, lekarz zaznaczy inny termin jej realizacji.

