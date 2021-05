Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Zagrzmi w kilku województwach

"Dziś prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, silniejsze we wschodniej połowie kraju. Wysokość opadów deszczu podczas burz wyniesie do 25 mm na wschodzie kraju" - ostrzegają synoptycy z IMGW.

Alert IMGW przed burzami. Ostrzeżenie wydano dla wschodniej połowy kraju

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Żółty alert obowiązuje od niedzieli od godziny 12 i potrwa do końca dnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - wyjaśnili synoptycy z IMGW.

Pierwsze wyładowania pojawią się około godziny 13:00 we wspomnianych wyżej regionach. Około godziny 17:00 lokalne komórki burzowe dawać się będą we znaki mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i części województwa podkarpackiego. W nocy wyładowania zapowiadane są tylko w okolicach Białowieży.

Prognoza pogody na niedzielę

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, okresami duże oraz przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 17 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz w porywach osiągnie do 65 km/h. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu przewidywane są duże zachmurzenia i przelotne opady deszczu, oraz burze. Spadnie do 15 mm deszczu, a wiatr powieje z prędkością do 65 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 16 do 18 stopni.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 16 do 17 stopni. Miejscami przelotnie popada deszcz. Mieszkańców województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego czeka temperatura od 16 do 21 stopni.

Na południu Polski - w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami spadnie deszcz, a temperatura maksymalna będzie się wahać od 13 do 17 stopni. Z kolei w województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim prognozowane są opady deszczu oraz burze, podczas których wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 21 stopni.

