Jarosław Kaczyński część swojego przemówienia poświęcił zapowiadanym zmianom, które dotyczą nauczania historii. - Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, krajem, który idzie do przodu - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy Ład obejmuje powstanie Centrum Dziecka i Rodziny, które ma wesprzeć rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz "przygotuje oferty dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych i wspierania rozwoju swoich dzieci". Zapowiedziano również, że CDR-y będą udzielały konsultacji i zapewnią doradztwo specjalistów.

Nowy Ład to również, jak obiecuje PiS, cyfrowa podstawa programowa, która ułatwi pracę nauczycielom oraz ujednolicenie dziennika elektronicznego dla szkół na każdym ze szczebli. Rządzącym zależy również na szerszym udziale rodziców w życiu szkolnym. Mają powstać rady szkolne, w których będzie równa liczba nauczycieli, rodziców i uczniów. Co więcej, w każdej szkole i przedszkolu, obowiązki ma pełnić specjalista z zakresu psychologiczno-pedagogicznego (inicjatywa psychologa w każdej szkole). Szkoły mają być również przyjazne dla wszystkich uczniów, co oznacza, że wszyscy nauczyciele zostaną przygotowani do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

- Będziemy wprowadzali w szkołach, szczególnie średnich, naukę historii dwoma nurtami - powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będą przeznaczone 2-3 godziny, może nawet więcej godzin w tygodniu zajęć - zapowiedział Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że realizacja przedmiotu będzie mogła odbywać się w przyjaznej uczniom warsztatowej formie. Wprowadzony zostanie również coroczny ogólnopolski quiz historyczny i konkurs retoryki dla szkół.

Podczas prezentacji poruszono również temat odnoszący się do narodowego edukacyjnego programu wyrównania szans po pandemii. "Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć krzywdzącego syndromu straconego pokolenia uruchomimy dodatkowe, dobrowolne zajęcia" - zapowiedziano.

Nowością jest również wprowadzenie "latarnika cyfryzacji", czyli specjalnie wyszkolonego nauczyciela, który będzie nauczać, jak poruszać się gąszczu informacji, jak zachować bezpieczeństwo w sieci oraz jak rozpoznawać i być odpornym na fałszywe informacji - "fake newsy". Zwiększone zostaną również dofinansowania na wycieczki szkolne, a szkoły przejdą termomodernizację i remont, by były bardziej przyjazne środowisku.

