Prognoza pogody na tydzień 17-23 maja. Synoptycy przewidują ochłodzenie oraz opady deszczu

Na początku tygodnia temperatury nie będą wyższe niż 19 stopni w ciągu dnia. Należy też spodziewać się deszczu i burz. Jak będzie wyglądała pogoda w kolejnych dniach?

Początek tygodnia będzie deszczowy i pochmurny

W poniedziałek termometry w Polsce wskażą od 14 do 19 stopni. Najzimniej będzie na południu kraju: w województwie małopolskim będzie 14 stopni, a w województwie śląskim 15 stopni. Najcieplej na północy i w centrum kraju - w Olsztynie i Warszawie po 18 stopni, a w Bydgoszczy 19. Czekają nas także zachmurzenia, a w kilku województwach spadnie deszcz. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim synoptycy przewidują burze.

We wtorek ponownie przewidywane są zachmurzenia i opady deszczu - tym razem popada jednak we wschodniej części Polski oraz na jej zachodnich krańcach. Termometry w kraju wskażą od 11 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Szczecinie do maksymalnie 16 stopni w Bydgoszczy. W środę również będzie pochmurno, a przelotne opady deszczu są prognozowane już w całym kraju. Temperatura będzie się wahać od 11 stopni na północy kraju do 15 na południu.

W czwartek i piątek termometry w Polsce wskażą od 11 do 16 stopni

W czwartek i piątek czekają nas zachmurzenia oraz opady deszczu. W czwartek popada na południowym zachodzie Polski, a w piątek na północnym zachodzie. W czwartek najcieplej będzie w województwie kujawsko-pomorskim - tam 16 stopni. W Olsztynie i Warszawie po 14 stopni, a najzimniej będzie w województwie zachodniopomorskim - 12 stopni. W piątek od 11 stopni w województwie pomorskim do 18 w Małopolsce.

Pogoda na weekend 22-23 maja. Czeka nas ochłodzenie. W niedzielę na południu kraju tylko 7 stopni

Weekend także będzie pochmurny, jedynie w niedzielę prognozowane są przejaśnienia w województwach na północy kraju. W sobotę deszcz spadnie prawie w całej Polsce, z wyjątkiem jej zachodniego krańca. W niedzielę synoptycy przewidują opady w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry w sobotę wskażą od 10 stopni na północy kraju, do 15 w województwie lubuskim i mazowieckim. W niedzielę będzie jeszcze chłodniej: od 7 stopni w województwie małopolskim i podkarpackim przez 10-15 stopni w pozostałych częściach kraju.