Prokuratura odmówiła śledztwa ws. abp. Głódzia. Chodzi o zaniedbania dotyczące nadużyć seksualnych

- Podstawą decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zaniechania niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełniania przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 było stwierdzenie, że zachowania będące przedmiotem zawiadomień nie były karane w czasie zaistnienia zdarzenia - powiedziała w RMF FM Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Dopiero nowelizacja kodeksu karnego obowiązująca od 13 lipca 2017 roku wprowadziła karalność zachowania polegającego na niezawiadomieniu organów ściągania o dokonaniu czynu zabronionego o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości - podkreśliła prokuratorka.

Chodzi o trzy zawiadomienia, które w marcu skierowała państwowa komisja ds. pedofilii. RMF FM podaje, że dotyczyły one trzech różnych duchownych, którzy wykorzystywali nieletnich. Jeden z nich miał być przenoszony z parafii do parafii i mimo prawomocnego wyroku sądu nie spotkała go kara ze strony kościoła. W drugim przypadku ksiądz również mimo skazania przez sąd, nie spotkał się z kościelnymi konsekwencjami. Ostatnia sprawa dotyczy nieżyjącego ks. Andrzeja Dymera.

Głódź nie jest już Honorowym Obywatelem Białegostoku. Odebrano mu tytuł

- Podjęte przez prokuraturę czynności wykazały, że przekazane jej materiały dotyczyły zachowań z 2005, 2009 oraz 2012 roku. Ustalono też, że były one przedmiotem postępowań karnych, które zostały prawomocnie zakończone przed 13 lipca 2017 r. - poinformowała prok. Wawryniuk.

- Niestety nie mamy jeszcze informacji o odmowie wszczęcia postępowania. Oczywiście zwrócimy się do prokuratury o nadesłanie decyzji kończącej postępowanie, jak również akt postępowania i wówczas podejmiemy dalsze kroki - poinformowała RMF FM Barbara Chrobak z komisji ds. pedofilii.

Stolica Apostolska ukarała abp. S.L.Głódzia i bp E.Janiaka

Emerytowany metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, w marcu otrzymał nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską. Stolica Apostolska podjęła analogiczną decyzję w stosunku do biskupa Edwarda Janiaka, suspendowanego biskupa kaliskiego.

Głódź i Janiak nie informowali o nadużyciach duchownych

Stolica Apostolska zakazała także biskupom uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie ich diecezji. Hierarchowie mają także wpłacić z osobistych funduszy odpowiednią sumę na rzecz "Fundacji świętego Józefa", z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć seksualnych.

Nuncjatura Apostolska informowała, że decyzje te są efektem postępowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań arcybiskupa Głódzia i biskupa Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.