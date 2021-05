Mysłowice. Ksiądz poprosił dzieci o podzielenie się pieniędzmi z komunii. "Absolutnie nie był to przymus"

Proboszcz parafii w Mysłowicach (woj. śląskie) poprosił dzieci, aby podzieliły się pieniędzmi, które otrzymały jako prezent na pierwszą komunię świętą. Zebrane od dzieci pieniądze miały wesprzeć misję. Prośba księdza nie spotkała się z entuzjazmem rodziców. - To, co zrobił ksiądz, to zwykłe wymuszenie. I manipulowanie dziećmi - mówią.

