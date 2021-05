Jakie będą wakacje 2021? Jaka pogoda latem? Prognoza długoterminowa IMGW

Gościem Zielonego Poranka Gazety.pl był prof. Mirosław Miętus, wicedyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Klimatolog został zapytany m.in. o długoterminową prognozę pogody na lato 2021.

- Czerwiec będzie na północy kraju miesiącem normalnym termicznie, ale opady będą powyżej normy. Centralna część Polski i południowa będzie termicznie powyżej normy, z opadami w normie. Jeżeli chodzi o kolejne miesiące, to lipiec będzie miesiącem ciepłym na całym obszarze Polski i normalnym opadowo. Sierpień będzie miesiącem, w którym również temperatury będą powyżej normy, a opady będą w normie - mówił prof. Miętus. Przypomniał też, że długoterminowe prognozy pogody nie są precyzyjne.

Wakacje 2021. Prof. Miętus: Możemy mieć problemy z dostępem do wody

Klimatolog zapowiedział, że tego lata problemem w Polsce może okazać się susza.

- Chcę podkreślić, że taka pogoda, taka prognoza sezonowa, nie jest dobrym prognostykiem tego, co może wystąpić w Polsce. Bowiem temperatury powyżej normy i opady w normie oznaczać mogą jedynie to, że ewapotranspiracja będzie wyższa, a zatem powierzchnia czynna będzie traciła szybciej zapas wody i możemy mieć problemy z dostępem do wody na potrzeby produkcji rolniczej, jak również w ciekach i jeziorach. Możemy więc mieć co najmniej sygnały lekkiej suszy, jeżeli nie suszy zaawansowanej - mówił prof. Mirosław Miętus.

