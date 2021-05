Luzowanie obostrzeń. Od soboty bez maseczek na świeżym powietrzu. Co jeszcze zmieni się 15 maja?

Słabnąca trzecia fala koronawirusa w Polsce sprawiła, że rząd poluzował covidowe obostrzenia. Od początku maja możliwe jest korzystanie z usług salonów fryzjerskich i salonów urody. Można też korzystać z obiektów sportowych, jeśli zachowany jest w nich limit 50 osób. Kryte obiekty sportowe dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży działają przy 50 proc. obłożeniu.

Otworzyły się niektóre placówki kulturalne, takie jak galerie sztuki i muzea, w których obowiązuje limit 1 osoba na 15 m/kw. Wróciły galerie handlowe i sklepy budowlane, a także hotele (przy 50 proc. obłożenia; wciąż zamknięte są hotelowe restauracje i spa).

Można organizować domówki i uroczystości do 25 osób. Do limitu nie wliczają się gospodarze zamieszkali w miejscach tych spotkań i imprez, oraz osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

Luzowanie obostrzeń. Zmiany obowiązujące od 15 maja

W sobotę 15 maja zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Trzeba będzie jednak nadal zakrywać usta i nos w zamkniętych pomieszczeniach - sklepach, kościele, kinie czy środkach transportu zbiorowego.

W transporcie zbiorowym pasażerowie będą już mogli zająć 100 proc. miejsc siedzących, lub 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).

Powróci gastronomia na świeżym powietrzu. Dystans między stolikami (zajęty co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba że między nimi będzie się znajdować przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Otwarte zostaną kina, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu, przy 50 proc. obłożeniu.

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic, a także działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu będzie możliwa z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od 15 maja rozpocznie się również nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych i dla klas 1-4 szkół średnich. W placówkach edukacyjnych obowiązywał będzie reżim sanitarny. Szkoły będą też dezynfekowane w weekendy.

Kolejny etap luzowania obostrzeń nastąpi w piątek 21 maja. Wtedy zostaną otwarte m.in. kina czy domy kultury w pomieszczeniach.