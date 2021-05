Autostrada A1. Na obwodnicy Częstochowy wylądował mały samolot

O małym samolocie, który wylądował na autostradzie A1, pisze m.in. RMF FM. Z ustaleń reportera Marcina Buczka wynika, że zgłoszenie w tej sprawie otrzymali policjanci i strażacy, a radiowóz już jest w drodze. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.

Lądowanie samolotu na A1. Pilot podróżował sam, nic mu się nie stało

Niedaleko miejsca, gdzie wylądował samolot, znajduje się lotnisko w Rudnikach. Reporter RMF FM ustalił jednak, że maszyna, która znajduje się na jezdni, nie należy do tamtejszego aeroklubu, a do aeroklubu z Wrocławia. Samolot miał wylądować bezpiecznie, pilotowi nic się nie stało. Mężczyzna podróżował sam. Informację o tym, że nie ma poszkodowanych, potwierdziła rzeczniczka częstochowskiej policji Sabina Chyra-Giereś, która była rozmówczynią TVN24.

Przyczyny awaryjnego lądowania maszyny nie jest znana. Samolot nie został uszkodzony, a o ściągnięcie go z drogi ma zadbać aeroklub, do którego on należy. Sprawa ma zostać zgłoszona do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z powodu lądowania samolotu na A1 zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Łodzi. Policja poinformowała dziennikarzy TVN24, że utrudnienia na miejscu zdarzenia mogą potrwać kilka godzin.

